С 18 августа визы россиянам будут выдавать только в исключительных случаях. Смотрите, кому удастся их получить

„Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. – Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне“. Министр иностранных дел добавил, что в отношении граждан страны-агрессора будут отменены также действовавшие ранее исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пояснил, что из-за введенных весной санкций в неожиданной ситуации оказались те российские студенты, которые не смогли завершить свое обучение в Эстонии в течение номинального срока. „Для многих из этих молодых людей возвращение домой в нынешних обстоятельствах может быть опасным, поскольку они высказывались в защиту Украины и критиковали российскую агрессию и режим. В России это наказуемо в уголовном порядке, поэтому было необходимо в виде исключения продлить их виды на жительство, чтобы они могли завершить обучение“, - добавил министр внутренних дел.

Кто из россиян будет иметь возможность ездить в Эстонию по визе:

имеющие долгосрочный вид на жительство в Эстонии; те, у кого в Эстонии имеются близкие родственники; работающие в Эстонии дипломаты и члены их семей; работники, связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками; лица, имеющие право на передвижение в соответствии с правом Европейского союза; люди, въезжающие в Эстонию по гуманитарным причинам.

Санкция вступит в силу через неделю, 18 августа.

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