ПОДРОБНО | Переход на эстоноязычное образование, тотальная гособорона, пособия. Что правительство планирует сделать для людей в ближайшее время

„Три важнейшие задачи правительства — обеспечение государственной безопасности Эстонии, переход на обучение на эстонском языке и реализация мер по преодолению энергетического кризиса, чтобы помочь нашему народу справиться с обусловленным войной ростом цен, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Мы работаем в правительстве над реализацией этих трех, а также других приоритетов. Все мы хотим, чтобы каждому жителю Эстонии по-прежнему было безопасно жить в этой стране, чтобы все живущие в Эстонии дети получали наилучшее возможное образование и жители Эстонии могли спокойно встретить зиму“.



Исходя из коалиционного соглашения, задачи программы действий разделены на восемь областей в соответствии с приоритетами правительства.





1. Образование на эстонском языке и финансирование высшего образования



В августе должен быть готов план действий по переходу к образованию на эстонском языке. К сентябрю должны быть готовы поправки к закону, позволяющие перейти на эстоноязычное образование, включая дошкольное. Правительство увеличивает финансирование высшего образования и в октябре хочет подписать с университетами административные договоры.





2. Тотальная государственная оборона



В августе министр обороны должен представить правительству предложения по укреплению противовоздушной и баллистической обороны, обеспечению возможности вести огонь с закрытых позиций и укреплению территориальной обороны. К сентябрю должны быть готовы предложения по увеличению возможностей Кайтселийта, а также предложения по строительству Нарвского кордона, где будет располагаться командный центр для восточной границы. В ноябре должен быть готов план по обеспечению кибербезопасности государственных цифровых услуг и информационных систем.



К январю следующего года Эстония должна присоединиться к Инновационному фонду НАТО. К январю 2023 года должна быть обновлена военная часть плана развития государственной обороны на 2022-2031 годы. К февралю 2023 года должны быть достигнуты договоренности о дополнительном размещении ключевых союзников в Эстонии. К тому же времени правительству должны быть представлены предложения о том, как поддерживать объем учебных сборов резервистов на уровне, вдвое превышающем нынешний, в 2024 году и в последующие годы.





3. Поддержка Украины



К сентябрю должен быть готов план действий по поддержке евроинтеграции Украины и оказанию помощи Украине. К тому времени должны быть ясны принципы и план действий, как способствовать восстановлению Украины. В сентябре также должны быть представлены предложения о том, как поддержать местные самоуправления, чтобы помочь военным беженцам лучше справляться с самостоятельной жизнью на новом месте. К октябрю должен быть представлен план действий по поддержке возвращения украинских беженцев на родину.



Эстония поддерживает создание международного трибунала, чтобы призвать к ответственности виновных в военной агрессии и военных преступлениях Российской Федерации. Для этого к сентябрю должен быть готов план действий по борьбе с безнаказанностью и международно-правовой оценке агрессии.





4. Реформа рынка энергетики и электроэнергии



В августе должен быть принят проект поправок к Закону о рынке электроэнергии с целью создания возможности для бытовых потребителей покупать с 1 октября электроэнергию в качестве универсальной услуги.



Кроме того, в августе должны быть готовы условия и порядок использования пособий на повышение энергоэффективности для небольших жилых домов.



К октябрю должен быть готов план по разработке законопроекта о внесении поправок в Закон об управлении энергетическим хозяйством, чтобы в 2030 году в Эстонии производилось количество возобновляемой электроэнергии равное нашему общему годовому потреблению.



В ноябре должны быть готовы условия и порядок предоставления пособий для ремонта многоквартирных домов.



К январю 2023 года должен быть объявлен тендер на производство возобновляемой электроэнергии для вывода на рынок 650 ГВтч возобновляемой электроэнергии.





5. Лесное хозяйство



В сентябре должны быть представлены предложения по оптимальной площади для лесовосстановительных рубок государственных лесов, учитывающие интересы сообщества наряду с экономическими целями и экологическими факторами.



В октябре необходимо возобновить работу инклюзивного Лесного совета, чтобы поддержать принятие плана развития лесного хозяйства. Цель — подготовить план развития лесного хозяйства в январе 2023 года.



В ноябре должны быть готовы предложения по составлению долгосрочных планов управления государственными лесами на территориях, представляющих большой общественный интерес.





6. Мореходство



В октябре должны быть представлены предложения по созданию организации, управляющей государственным флотом.



В феврале 2023 года должна быть разработана концепция судоходного пакета, включающая создание конкурентоспособного на международном уровне судоходного регистра и стимулирование создания рабочих мест в морском секторе.



7. Благополучие людей, семейные пособия и смягчение роста цен



В августе должны быть представлены предложения по долгосрочной реформе всеобщего социального обеспечения.



В сентябре должны быть внесены поправки к закону о повышении детских пособий. К этому времени также должна быть представлена поправка к закону о повышении необлагаемого подоходным налогом минимума до 654 евро в месяц.



В начале осени планируется принять также постановления для смягчения последствий роста цен на энергоносители, а также внести на рассмотрение поправку к закону о продлении до 1 апреля 2024 года действующих пониженных ставок акцизного сбора на электроэнергию и топливо, а также на дизельное топливо специального назначения.



В октябре должны быть представлены предложения по стимулированию инвестиций в энергосбережение.



В январе 2023 года должен быть представлен план развития благосостояния на 2023-2030 годы.





8. Другие политические приоритеты



Для повышения доступности жилья за пределами крупных городов в августе должны быть представлены предложения по корректировке условий предоставления пособий на жилищные инвестиции, а в сентябре должен быть готов анализ расширения созаймов на приобретение жилья. В декабре должны быть готовы предложения по созданию Фонда жилищных инвестиций.



В сентябре должна быть готова мера по поддержке инноваций в публичных библиотеках, а в ноябре — законопроект о внесении изменений в Закон о публичных библиотеках с целью развития библиотек как центров обслуживания населения.



В октябре должен быть подготовлен анализ финансирования переходной субсидии ЕС для устранения регионального неравенства.



В ноябре должны быть представлены предложения по принципам внедрения услуг общественного транспорта на основе спроса по всей Эстонии.



В декабре должен быть подготовлен анализ для обеспечения социальной защиты и справедливой оплаты труда творческих работников.



В январе 2023 года должен быть готов анализ модернизации государственной службы.



В феврале 2023 года должна быть реализована мера поддержки по развертыванию сети доступа к электронным коммуникациям с очень высокой пропускной способностью, чтобы ускорить развертывание программы интернета „последней мили“ и соединений.



В программе действий также указано распределение обязанностей правительственной коалиции как в Правительстве, так и в Рийгикогу.



Программа действий по реализации основных принципов правительственной коалиции является одним из базовых документов для составления государственной бюджетной стратегии.