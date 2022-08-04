ВИДЕО | Государство само демонтирует танк в Нарве. Правительство рассказало о новых решениях

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В начале пресс-конференции Каллас сообщила, что на кабинетном заседании была утверждена программа действий правительства. Программа включает в себя три основных направления: обеспечение безопасности государства, переход на эстоноязычное образование и меры поддержки материального благосостояния жителей в свете кризиса.

Каллас сказала, что советских памятников, которые нужно убрать, насчитывается от 200 до 400. Это больше, чем предполагалось ранее. Красноармейские монументы должны быть удалены из публичного пространства, это решено, отметила премьер-министр.

Если у кого-то памятник стоит на частной территории, то владелец может убрать его самостоятельно. Для этого разрешения не требуется, отметила Каллас, говоря о демонтаже памятника-гаубицы в Аувере.

Отдельная тема — Нарва, продолжила Каллас. Поскольку видно, что город самостоятельно убирать танк не намерен, то государство само должно принять это решение. „Важно подчеркнуть то, что мы уже подчеркивали 9 мая: чтить память погибших не запрещено. Но это надо надо делать там, где для этого подходящее место, то есть на кладбище, где это можно сделать с сохранением достоинства. Танк — это орудие убийства. Это не памятный объект. Такими танками сейчас на улицах Украины убивают людей. Под ним даже нет военных захоронений. Конечная цель ясна: убрать как нарвский танк, так и другие красноармейские монументы из тех мест, где они находятся сейчас. Правительство в этом вопросе придерживается единодушного мнения.“, - заявила глава правительства. Точного графика пока нет.

„Важно, чтобы напряжение не нарастало ни в этом регионе, ни в других местах. Понятно и то, что российская агрессия в Украине разбередила старые раны нашего общества, о которых, к сожалению, все эти красноармейские монументы и напоминают. Чтобы избежать дополнительной эскалации, необходимо убрать эти памятники из публичного пространства“.