ВИДЕО | По вопросу Нарвского танка Кая Каллас торговаться с нарвитянами „ты мне - я тебе“ не намерена

В понедельник во время визита в Нарву министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс повторил, что танк должен исчезнуть, но также указал на возможные „вкусняшки“ для жителей Нарвы, которые можно было бы обсудить, например, новую больницу.

Эксперт по вопросам безопасности Ээрик-Нийлес Кросс считает такие идеи глупыми. А что думает премьер-министр Кая Каллас? Должны быть нарвитянам предложены в случае демонтажа танка-монумента какие компромиссы или нет?

„Нет, этот танк - орудие убийства. Он в самом деле символизирует и убийство людей в Украине. Там (у монумента) нет усопших. Так что нет. Эти решения совершенно отдельные - мы приняли решение убрать красноармейские монументы из эстонского публичного пространства (в том числе и в Нарве), и будем продвигать это решение дальше“, - сказала глава правительства.

„Ида-Вирумаа получает от правительства очень много денег на различные проекты. Например, Фонд справедливого перехода, Ида-Вируская центральная больница получила денег, различные европейские деньги, которые мы туда направляем. Мы обращаем на Ида-Вирумаа очень много внимания, так будет и в дальнейшем. Но в то же время нельзя, чтобы остались без внимания и другие эстонские регионы“, - отметила Каллас

Премьер-министр подчеркнула, что ее правительство в вопросе нарвского танка-памятника торговаться не будет.