ВИДЕО И ФОТО | Поджог? В Ида-Вирумаа загорелся экскаватор, демонтировавший памятник-пушку времен Второй мировой

Как передает с места происшествия корреспондент RusDelfi Роман Старапопов, судя по всему, планировалось демонтировать постамент, на котором стояла гаубица. „Рядом с экскаватором находился дробильный ковш. На самом экскаваторе был обычный. Постамент был сооружен из насыпи и кирпичей. Можно предположить, что постамент планировали демонтировать“, - рассказал Старапопов.