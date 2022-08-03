03.08.2022, 12:57
ВИДЕО И ФОТО | Поджог? В Ида-Вирумаа загорелся экскаватор, демонтировавший памятник-пушку времен Второй мировой
Сегодня около 02:30 полиция получила сообщение о том, что в деревне Аувере на территории электростанции горел экскаватор, который должен был демонтировать постамент памятника-пушки.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Размер ущерба устанавливается.
Как передает с места происшествия корреспондент RusDelfi Роман Старапопов, судя по всему, планировалось демонтировать постамент, на котором стояла гаубица. „Рядом с экскаватором находился дробильный ковш. На самом экскаваторе был обычный. Постамент был сооружен из насыпи и кирпичей. Можно предположить, что постамент планировали демонтировать“, - рассказал Старапопов.
Новость будет дополнена.