ФОТО | В Ида-Вирумаа демонтировали памятник-пушку времен Второй мировой

Сегодня, 2 августа, днем грузовик подъехал ко входу на Эстонскую электростанцию в Ида-Вирумаа, пушку-памятник сняли с постамента и увезли. Как сообщается, теперь орудие будет находиться в военном музее в Синимяэ. Как передают местные работники, их об этом никто не предупреждал.

Пресс-секретарь Eesti Energia ответил RusDelfi, что руководство уже давно планировало передать гаубицу в военный музей. „Мы планировали отремонтировать нашу контору, но из-за роста цен на строительные материалы планы пришлось отменить“, - ответил Реймо Рая. По его словам, на месте пушки-памятника, возле входа в главное здание, теперь будет автобусный павильон, чтобы люди больше не ждали рабочий автобус под дождем. „Также мы улучшим парковочную зону и сделаем территорию безопасней. Вдобавок мы улучшим ландшафт, вырубим старые деревья, ставшие опасными, и посадим новые“, - добавил Рая.

При планировании этих работ встал вопрос, что делать с гаубицей, продолжает представитель Eesti Energia. „Ее нет в Реестре памятников, и мы не компетентны оценивать ее историческую ценность. Здесь мы проконсультировались с Синимяэским военным музеем, который интересовался этим монументом много лет.

Сейчас в музее сделан ремонт, и условия для хранения гаубицы улучшились. Кроме того, перемещение гаубицы М-30 в музей позволит показывать ее всем желающим. Музей доступней для людей, чем электростанция в Аувере“, - сказал Реймо Рая, уточнив, что пушка уже находится в военном музее Синимяэ.

Он добавил, что сотрудники предприятия были уведомлены о передаче гаубицы в музей.