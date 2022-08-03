ВИДЕО И ФОТО | Поджог? В Ида-Вирумаа рядом загорелся экскаватор, заказанный для благоустройства бывшего места стоянки памятника-пушки

Как передает с места происшествия корреспондент RusDelfi Роман Старапопов, судя по всему, планировалось демонтировать постамент, на котором стояла гаубица. „Рядом с экскаватором находился дробильный ковш. На самом экскаваторе был обычный. Постамент был сооружен из насыпи и кирпичей. Можно предположить, что постамент планировали демонтировать“, - рассказал Старапопов.

Советник по коммуникации концерна Eesti Energia Кристина Костина сообщила: предположение, что горел экскаватор, который днем ранее занимался демонтажом пушки, не соответствует действительности.

„Загоревшийся ночью экскаватор не увозил пушку. Он был заказан для проведения работ по благоустройству зеленой зоны. Для расследования этого инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье о повреждении и уничтожении имущества“, - сказала она.

Размер ущерба устанавливается.