„Почему я должен бояться работать с Россией?“ Владелец эстонской фирмы, подозреваемой в краже украинского зерна, отрицает все обвинения

Сергей Пухно - владелец эстонской компании Mangelbert OÜ, которая, как утверждают СМИ, может быть связана с кражей украинского зерна, отрицает все обвинения. По словам бизнесмена, из-за публикаций фирма терпит колоссальные убытки, а в социальных сетях против него началась травля и даже появились угрозы убийства. В интервью RusDelfi Пухно говорит, что намерен добиваться справедливости, при этом он планирует продолжать свой бизнес, в частности с Россией и Украиной.