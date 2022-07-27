27.07.2022, 07:02
„Почему я должен бояться работать с Россией?“ Владелец эстонской фирмы, подозреваемой в краже украинского зерна, отрицает все обвинения
ФОТО: | EPA/Scanpix
Сергей Пухно - владелец эстонской компании Mangelbert OÜ, которая, как утверждают СМИ, может быть связана с кражей украинского зерна, отрицает все обвинения. По словам бизнесмена, из-за публикаций фирма терпит колоссальные убытки, а в социальных сетях против него началась травля и даже появились угрозы убийства. В интервью RusDelfi Пухно говорит, что намерен добиваться справедливости, при этом он планирует продолжать свой бизнес, в частности с Россией и Украиной.
В начале июля в СМИ появилась информация о том, что эстонская компания Mangelbert OÜ может быть связана с кражей украинского зерна. Украина обвинила Россию в краже зерна с территорий, которые находятся под контролем российских войск. Кремль это отрицает.