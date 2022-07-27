Новости Эстонии
27.07.2022, 07:02

„Почему я должен бояться работать с Россией?“ Владелец эстонской фирмы, подозреваемой в краже украинского зерна, отрицает все обвинения

 
Судно «Жибек Жолы» у берегов порта Карасу.
Судно «Жибек Жолы» у берегов порта Карасу.
ФОТО: ERDEM SAHIN | EPA/Scanpix

Сергей Пухно - владелец эстонской компании Mangelbert OÜ, которая, как утверждают СМИ, может быть связана с кражей украинского зерна, отрицает все обвинения. По словам бизнесмена, из-за публикаций фирма терпит колоссальные убытки, а в социальных сетях против него началась травля и даже появились угрозы убийства. В интервью RusDelfi Пухно говорит, что намерен добиваться справедливости, при этом он планирует продолжать свой бизнес, в частности с Россией и Украиной.

В начале июля в СМИ появилась информация о том, что эстонская компания Mangelbert OÜ может быть связана с кражей украинского зерна. Украина обвинила Россию в краже зерна с территорий, которые находятся под контролем российских войск. Кремль это отрицает.

Согласно публикациям в СМИ, зерно перевозилось на судне „Жибек Жолы“ под российским флагом, а договор продажи якобы был подписан между эстонской компанией Mangelbert OÜ и Турцией.

RusDelfi
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