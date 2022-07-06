Владелец эстонской фирмы, подозреваемой в краже украинского зерна: я ни от кого не скрываюсь

По юридическим адресам эстонской компании Mangelbert OÜ, которая, как утверждают СМИ, может быть связана с кражей украинского зерна, корреспонденты Delfi представителей фирмы не обнаружили. Владелец Mangelbert OÜ заверил Delfi, что ни от кого не скрывается и обнародует всю информацию на следующей неделе.