06.07.2022, 17:03
Владелец эстонской фирмы, подозреваемой в краже украинского зерна: я ни от кого не скрываюсь(7)
ФОТО И ВИДЕО | По юридическим адресам Mangelbert OÜ никого нет
ФОТО: | Ekspress Meedia
По юридическим адресам эстонской компании Mangelbert OÜ, которая, как утверждают СМИ, может быть связана с кражей украинского зерна, корреспонденты Delfi представителей фирмы не обнаружили. Владелец Mangelbert OÜ заверил Delfi, что ни от кого не скрывается и обнародует всю информацию на следующей неделе.