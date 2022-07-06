Экономика
06.07.2022, 17:03

Владелец эстонской фирмы, подозреваемой в краже украинского зерна: я ни от кого не скрываюсь

 (7)
ФОТО И ВИДЕО | По юридическим адресам Mangelbert OÜ никого нет
Mangelbert
Mangelbert
ФОТО: Roman Starapopov | Ekspress Meedia

По юридическим адресам эстонской компании Mangelbert OÜ, которая, как утверждают СМИ, может быть связана с кражей украинского зерна, корреспонденты Delfi представителей фирмы не обнаружили. Владелец Mangelbert OÜ заверил Delfi, что ни от кого не скрывается и обнародует всю информацию на следующей неделе.

1 июля в Турции было задержано судно „Жибек Жолы“ под российским флагом. Турция расследует утверждение Украины, что теплоход перевозил украденное зерно. Как сообщалось, сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OÜ и турецкой стороной.

Согласно сайту Mangelbert, фирма зарегистрирована по адресу Põhja pst, 21c. Это жилой дом. Попадаем в парадную, на некоторых почтовых ящиках указаны адреса фирм, но надписи Mangelbert OÜ нигде нет. В здании на первом этаже есть представительства других фирм, но все офисы закрыты.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии