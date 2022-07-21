ФОТО ИЗ СУДА | Водителя грузовика, пытавшегося провезти из Эстонии дроны для российской армии, приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Как установил Харьюский уездный суд, 43-летний Шилов, сознавая, что Россия ведет агрессивные действия против Украины, в социальной сети Вконтакте выступил с публичным призывом поддержать Россию путем покупки беспилотников и сбора средств для этой цели. В этом призыве мужчина просил перевести деньги на его банковские счета для покупки дронов. На полученные от этого средства, добавив часть своих денег, Владимир приобрел три беспилотника, которые пытался доставить в РФ через погранпереход Койдула, но был задержан.

По мнению суда, его вина в заведомом и непосредственном содействии акту агрессии иностранного государства доказана. Суд приговорил его к одному году лишения свободы, из которых четыре месяца должны быть отбыты немедленно. Оставшийся приговор не подлежит исполнению, если обвиняемый не совершит новое умышленное преступление в течение четырех лет. Кроме того, приобретенные дроны были конфискованы, а осужденный должен выплатить в общей сложности 1632,60 евро в качестве процессуальных издержек.

Журналист Delfi, наблюдавший за заседанием Харьюского уездного суда, отметил, что Шилов вел себя в суде довольно беззаботно. Когда судья спросил, все ли ему понятно, на лице подсудимого появилась улыбка, после чего он сказал: "Я хотел бы более мягкого наказания“.

Кроме того, по ходу заседания обвинения были предъявлены и двоим мужчинам, которые осуществили банковские переводы на счет Шилова с целью заведомой поддержки российской агрессии. Мужчины были признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве к иностранному акту агрессии и приговорены к пяти месяцам тюремного заключения, которое не будет приведено к исполнению, если они не совершат другое умышленное преступление в течение года и восьми месяцев испытательного срока. Помимо этого, в качестве процессуальных издержек один мужчина должен заплатить в общей сложности 1224 евро, а другой — 1191,60 евро.