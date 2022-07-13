13.07.2022, 16:45
Поющий дальнобойщик вез из Эстонии дроны для российской армии. Прокурор: „Он убежден, что действия России в Украине — это спецоперация“
ФОТО: Частный архив / фотомонтаж
КТО ТАКОЙ ВЛАДИМИР ШИЛОВ, ЗАДЕРЖАННЫЙ КАПО? Живущий в городе Печоры гражданин Эстонии. Посты, выложенные им в социальных сетях, информируют о том, как он решил снабдить воюющую в Украине российскую армию беспилотными летательными аппаратами.
Cуббота, 11 мая, 17.29. Владимир Шилов (43), сидя в кабине своей фуры, ведет прямую трансляцию в популярной в России социальной сети Вконтакте. Работающий дальнобойщиком житель Печор начинает свое уже привычное привычное live-выступление, перемежающееся песнями. В тот день выступление продолжалось почти три часа.