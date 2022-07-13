Новости Эстонии
13.07.2022, 16:45

Поющий дальнобойщик вез из Эстонии дроны для российской армии. Прокурор: „Он убежден, что действия России в Украине — это спецоперация“

 
Я русский и мне не стыдно!!!!! Дальнобойщик из Печор Владимир Шилов использовал для профиля ВКонтакте эту фотографию, сопроводив ее пятью восклицательными знаками.
Я русский и мне не стыдно!!!!! Дальнобойщик из Печор Владимир Шилов использовал для профиля ВКонтакте эту фотографию, сопроводив ее пятью восклицательными знаками.
ФОТО: Частный архив / фотомонтаж

КТО ТАКОЙ ВЛАДИМИР ШИЛОВ, ЗАДЕРЖАННЫЙ КАПО? Живущий в городе Печоры гражданин Эстонии. Посты, выложенные им в социальных сетях, информируют о том, как он решил снабдить воюющую в Украине российскую армию беспилотными летательными аппаратами.

Cуббота, 11 мая, 17.29. Владимир Шилов (43), сидя в кабине своей фуры, ведет прямую трансляцию в популярной в России социальной сети Вконтакте. Работающий дальнобойщиком житель Печор начинает свое уже привычное привычное live-выступление, перемежающееся песнями. В тот день выступление продолжалось почти три часа.

„В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает“, через несколько минут после начала трансляции речь заходит об оказании поддержки дислоцированной во Пскове 76-й воздушно-десантной дивизии. „У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов“.

RusDelfi
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