Cуббота, 11 мая, 17.29. Владимир Шилов (43), сидя в кабине своей фуры, ведет прямую трансляцию в популярной в России социальной сети Вконтакте. Работающий дальнобойщиком житель Печор начинает свое уже привычное привычное live-выступление, перемежающееся песнями. В тот день выступление продолжалось почти три часа.

„В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает“, через несколько минут после начала трансляции речь заходит об оказании поддержки дислоцированной во Пскове 76-й воздушно-десантной дивизии. „У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов“.