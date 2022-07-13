Репортаж RusDelfi | В Эстонии ажиотаж из-за сахара. Он точно не кончится?

Супермаркет Maxima на Тондираба подвергся набегу подогретых новостями покупателей. Буквально через пару часов после открытия в магазине был разобран целый поддон товара. Некоторые загружали в тележки сахар целыми упаковками. Такого ажиотажа не ожидали даже работники магазина, им в срочном порядке пришлось выносить со склада тележки с новой продукцией.