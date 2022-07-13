13.07.2022, 13:50
Репортаж RusDelfi | В Эстонии ажиотаж из-за сахара. Он точно не кончится?(6)
ФОТО: | Õhtuleht
Новости о скором повышении цен на сахар и росте спроса вызвали волнения среди жителей Эстонии. RusDelfi узнал, случился ли сахарный бум из-за сезона заготовок и точно ли „белого золота“ хватит на всех.
Супермаркет Maxima на Тондираба подвергся набегу подогретых новостями покупателей. Буквально через пару часов после открытия в магазине был разобран целый поддон товара. Некоторые загружали в тележки сахар целыми упаковками. Такого ажиотажа не ожидали даже работники магазина, им в срочном порядке пришлось выносить со склада тележки с новой продукцией.