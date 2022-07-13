Экономика
13.07.2022, 13:50

Репортаж RusDelfi | В Эстонии ажиотаж из-за сахара. Он точно не кончится?

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suhkrutoos
suhkrutoos
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Новости о скором повышении цен на сахар и росте спроса вызвали волнения среди жителей Эстонии. RusDelfi узнал, случился ли сахарный бум из-за сезона заготовок и точно ли „белого золота“ хватит на всех.

Супермаркет Maxima на Тондираба подвергся набегу подогретых новостями покупателей. Буквально через пару часов после открытия в магазине был разобран целый поддон товара. Некоторые загружали в тележки сахар целыми упаковками. Такого ажиотажа не ожидали даже работники магазина, им в срочном порядке пришлось выносить со склада тележки с новой продукцией.

„Вот закончился дома сахар, пришлось зайти в магазин, а тут такое, — удивляется стоящий рядом покупатель. Узнает от соседей по очереди, что сахар разобрали с самого утра, и кладет в тележку сразу 4 килограммовых пачки.

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