Последний шанс купить сахар для варенья: торговцы предсказывают повышение цен

По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Тыниса Томингаса, с июня растет спрос не только на обычный кристаллический сахар, но и сахар для приготовления варенья. Хотя это более дорогой сахар, многие предпочитают его из-за особых свойств при хранении.

„Спрос на сахар традиционно растет по мере созревания отечественной клубники, тогда начинается сезон заготовок. Мы видим ту же тенденцию и в этом году“, – сказал Томингас.

Ссылаясь на июльское исследование потребительской корзины, проведенное изданием Postimees, согласно которому самая низкая цена на сахар – 59 центов за килограмм – была в Prisma, Томингас отметил: „Из-за цены и расширения сети продажи сахара в наших магазинах в июне по сравнению с прошлым годом существенно выросли“.

По словам менеджера по продажам Grossi Toidukaubad и представителя сети магазинов Lidl Евы Хейнсаар, спрос на сахар действительно вырос и в ближайшее время снижения объемов не будет.

„По сравнению с последними неделями продажи сахара в наших магазинах выросли почти вдвое, – сообщила представитель Lidl. – Однако цена на сахар в наших магазинах остается стабильной. Закупочные цены на сахар уже выросли почти на 60%. Из-за сильной конкуренции мы продаем сахар по цене ниже закупочной. Значительное повышение цен на сахар еще впереди“.

Менеджер по коммуникациям Selver Риво Вески сообщил ERR, что их закупки сахара несколько снизились, хотя в предыдущие годы более крупные закупки сахара начинались уже в июне. По его словам, вероятно, это связано с двумя факторами: большим количеством, закупленным в феврале и марте, которое люди еще не израсходовали, и последним ростом цен на уровне 12%. Спрос на сахар для варенья пока не вырос“, – сообщил Вески.

По словам представителя Prisma, на цену сахара в основном повлияла общая инфляционная экономическая среда. Закупочная цена сахара выросла на 25-35%.

Менеджер по закупкам Rimi Талиса Рааг отметил, что на текущие цены на сахар больше всего влияет рост цен на электроэнергию и топливо.

„Пополнение запасов сахара в сезон заготовок – обычное дело. Так было всегда, и в этом году ничего особенного в этом мы не заметили. И в предыдущие годы продажи сахара росли в середине лета“, – подытожил Рааг.