08.07.2022, 10:51
Датский журналист в ответ на критику мэра Катри Райк: целью и было найти в Нарве прокремлевски настроенных людей(17)
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29 июня датский телеканал TV2 опубликовал статью о пропутински настроенных русских жителях Нарвы. На что мэр города Катри Райк упрекнула журналистов в культивировании стереотипов (подобный материал вышел в Delfi и на эстонском языке). Написавший материал датский журналист сказал Delfi, что цель его статьи и было отразить мнения пророссийских людей.
Журналист TV2 Андерс Ломхольт, по его словам, был удивлен полемикой, которую вызвала его статья. Как сказал журналист, крупнейший датский телеканал TV2 сделал уже около 200 телесюжетов об Эстонии и еще более интернет-статей. У всех этих историй, освещавших жизнь Эстонии, был различный фокус, добавил он.