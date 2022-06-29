Нарвитянин Анатолий - датскому TV2: в случае войны здесь все были бы за Россию
Журналисты датского телеканала TV2 побывали в Нарве, где им довелось побеседовать с двумя ревностными путинистами, пишет Delfi.
Первый, с кем датские телевизионщики встретились, был купавшийся в реке гражданин России Анатолий, который не захотел называть свою фамилию из-за опасения по поводу своей безопасности. Он сослался на напряженность между этническими русскими и эстонцами.
„Путин делает всё на благо России. Москву ракеты могут поразить за пять минут. Поэтому он старается бороться с нацистами в Украине“, - сказал Анатолий.
У Анатолия нет никаких сомнений в том, кого он поддержит, если вдруг на Нарву нападут российские войска.
„Тогда я конечно будут на стороне русских. Все в Нарве были бы на стороне России“, - считает Анатолий.
То же самое сказала датскому телеканалу TV2 и пенсионерка Людмила Толомпойко, которая приехала в Нарву 60 лет назад.
„Я восхищаюсь Владимиром Путиным. Он умный, образованный и никакой не вор. Он верующий человек, ему можно доверять“, - сказала женщина датским журналистам.
По словам Толомпойко, Эстония много лет дискриминировала русских, особенно в Нарве, где почти все русские.
„Детям больше нельзя в школе говорить по-русски, а нам труднее получить работу в общественном секторе“, - сказала она.
У женщины спросили, не боится ли она, что и в Нарву может прийти война.
„Ну да. Это всё зависит от эстонского правительства. Надо проявить больше мудрости и дипломатии, если оно хочет избежать войны“, - считает нарвская пенсионерка.
„Быть здесь мэром - это сложное искусство баланса. Но для нас важно, чтобы здешние русские чувствовали бы себя гражданами Эстонии, как и все мы остальные“, - сказала телевизионной бригаде градоначальник Катри Райк, которая признала, что часть горожан поддерживает Путина.
„У наших русских различная позиция. Я хорошо понимаю, что здесь есть люди с российским идентитетом, поддерживающие Путина“, - сказала Райк.
Поэтому Райк, по ее словам, решила оставить российский танк-монумент, хотя многие эстонцы требовали его убрать.
„Для меня мир в Нарве важнее, чем снос памятников. Это не настолько важно в данный момент, когда Россия вторглась в Украину“, - сказала Райк.
В Эстонии сейчас проходит службу 221 датский военный.
„Очень может быть, что некоторые из них считают Путина крутым, но, в принципе, многие из них понимают и то, что ситуация с безопасностью сейчас напряженная, и не нужно многого, чтобы здесь в Эстонии взорвалось. Они, я думаю, с этим считаются“, - сказал командир датского подразделения подполковник Петер Элс. „Они видят, как российские войска стирают с лица земли города и убивают мужчин и женщин. Эстонцам это неприемлемо. Поэтому они хотят столько солдат НАТО, чтобы это сдерживало русских сделать то же самое здесь. И с этим, я считаю, многие русскоязычные эстонцы согласны“.