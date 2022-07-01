Мэр Нарвы: „Я постоянно говорю с инвесторами, а потом открываю интернет и читаю, что все мы - путинисты“(2)
После выхода статьи на русском языке о материале датского ТВ с мнением двух нарвитян об их поддержке российского президента и после нашего репортажа появилось много комментариев в сети. Они разные: стоит ли вообще об этом говорить, кто какую сторону выбирает. Мы спросили руководство Нарвы, что они думают о подобных журналистских текстах и важно ли, что в Нарве многие жители высказывают одобрение политике Путина.
Мэр Катри Райк рассказала, что со стороны международных журналистов и иногда со стороны таллиннских медиа можно услышать стереотипное мнение, что Нарва - это такое странное место. „Бывает, что журналист приезжает в Нарву, а в голове у него уже есть готовая статья, - комментирует Райк. - Он просто ищет условного Владимира, 66 лет или условную Елену, 54 года, которые скажут „я люблю Путина“. И из этого журналисты делают большую новость“. Она не хочет принижать или умалять работу всех журналистов, говорит, что были и такие, кто приезжал и общался с разными горожанами в течение нескольких дней.
Мэр полагает, что это не только вопрос имиджа Нарвы, но еще и вопрос имиджа государства. „Новость про Анатолия, который дал интервью датскому ТВ и сказал, что все в Нарве поддерживают Путина, тут же появилась в эстоноязычном Delfi, а потом вышла еще и в Postimees, - продолжает Катри Райк. - И если мы посмотрим, какие были новости за последнюю неделю о Нарве, так эта вдруг стала самой главной новостью, хотя у нас случилось много хорошего в городе. Разумеется, мне хочется, чтобы журналисты обращали внимание на другие новости тоже“.
Мэр считает, что интерес к Нарве был, есть и будет. Ее не удивляет, что двое из трех военных беженцев, попадающих в Эстонию, переходят границу в Нарве. По ее словам, Нарва - это большой город, начало Евросоюза, важное место в плане безопасности. И самый русскоязычный город в Европейском союзе.
„Что меня волнует? - размышляет Райк. - Мы хотим привлечь в Нарву инвестиции. Если нет рабочих мест, то ничего не развивается в городе. Для создания новых рабочих мест нужны инвестиции. Я постоянно говорю с большими инвесторами, рассказываю, как у нас здесь безопасно, про наш транспорт, что есть близко порт, есть хорошая рабочая сила. И потом я открываю интернет и читаю, что все мы - путинисты“. Мэр не отрицает, что это настроение есть в Нарве, и радуется, что Эстония - это страна, где можно высказать свое мнение, что можно показать лицо, назвать имя и при этом хвалиться, что ты поддерживаешь человека, который считается агрессором везде в Европе. „Но „я за Путина“ - это не единственное мнение, - говорит Катри. - Вот в этом загвоздка. Хочется слышать разные мнения, потому что так оно и есть в Нарве“.
Не надо расталкивать людей по углам
По поводу плюрализма мнений с мэром абсолютно согласен Владимир Жаворонков, председатель городского собрания Нарвы. „Я за то, чтобы каждый человек мог выражать свое мнение, - говорит он. - Это конституционное право каждого. У нарвитян разный уровень образования, разный уровень информированности, почему из этого нужно делать далеко идущие выводы? Страшнее, когда за свое мнение ты можешь пострадать, как это происходит часто в РФ. Если люди открыто говорят, то значит, они доверяют государству. А это показатель здоровья общества. А то, что эстонской общине не нравится, что думает русская община, и наоборот, так есть и много бытовых вопросов, по которым люди не сходятся“.
Жаворонков уверен, что судить надо не по словам, а по делам, и что не надо расталкивать людей по углам. „Если бы не внимание СМИ, то люди бы не обращали внимание на этот вопрос, мне кажется, - полагает Жаворонков. - За Путина ты или против, мы живем в другом государстве. У многих людей есть причины чувствовать себя ущемленными, обиженными на государство. Но эти эмоции не ведут к чему-то протестному. Когда кто-то приезжает сейчас, то спрашивает, а какая у тебя позиция в отношении России. А у меня позиция - я хочу сделать Нарву лучше, чтобы людям комфортно жилось. Я прекрасно понимаю, что происходит в мире, но каждый должен на своем уровне делать то, что он должен делать“.
Жаворонкова раздражает обобщение: „Вот все русские - такие, вот все нарвитяне - такие, - уточняет он. - Глупости это. Мы все разные“.