Мэр Нарвы: „Я постоянно говорю с инвесторами, а потом открываю интернет и читаю, что все мы - путинисты“

Мэр Катри Райк рассказала, что со стороны международных журналистов и иногда со стороны таллиннских медиа можно услышать стереотипное мнение, что Нарва - это такое странное место. „Бывает, что журналист приезжает в Нарву, а в голове у него уже есть готовая статья, - комментирует Райк. - Он просто ищет условного Владимира, 66 лет или условную Елену, 54 года, которые скажут „я люблю Путина“. И из этого журналисты делают большую новость“. Она не хочет принижать или умалять работу всех журналистов, говорит, что были и такие, кто приезжал и общался с разными горожанами в течение нескольких дней.

Мэр полагает, что это не только вопрос имиджа Нарвы, но еще и вопрос имиджа государства. „Новость про Анатолия, который дал интервью датскому ТВ и сказал, что все в Нарве поддерживают Путина, тут же появилась в эстоноязычном Delfi, а потом вышла еще и в Postimees, - продолжает Катри Райк. - И если мы посмотрим, какие были новости за последнюю неделю о Нарве, так эта вдруг стала самой главной новостью, хотя у нас случилось много хорошего в городе. Разумеется, мне хочется, чтобы журналисты обращали внимание на другие новости тоже“.

Мэр считает, что интерес к Нарве был, есть и будет. Ее не удивляет, что двое из трех военных беженцев, попадающих в Эстонию, переходят границу в Нарве. По ее словам, Нарва - это большой город, начало Евросоюза, важное место в плане безопасности. И самый русскоязычный город в Европейском союзе.