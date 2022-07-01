„Да он Соловьева насмотрелся, вот и говорит такое“: действительно ли нарвитяне поддерживают Путина?

Я спрашиваю его, согласен ли он с мнением, что у президента России есть имперские намерения? „Я против Путина, - спокойно отвечает мужчина, то открывая, то закрывая глаза. - И с его стороны можно ждать любой агрессии и в нашу сторону тоже. Он же сказал, что Петр I брал Нарву. Мало ли что у него там в голове. Конечно, есть имперские замашки“.

„Не захватит, а вернет свое“, - вступает в разговор третий мужчина из этой компании, до этого он сидел с закрытыми глазами, подставив лицо солнцу.

Его знакомый с листочком на носу возражает: „Таких, кто считает, что раз украинец значит нацист, надо на мост, и до свидания. Кто в 21 веке хочет войну? И вообще как это возможно? И за что с Украиной так? Сам Путин не может объяснить, за что он напал на Украину, и планы свои нормально не объясняет. Правда, вот вчера сказал, что Донбасс захватит и прекратит вторжение“.

„При чем здесь телевизор? - Резко отвечает громкоголосый мужчина. - Ты же его видел, украинец только что купался здесь, у него по свастике на каждом плече, ушел недавно“.

Мужчина, сидящий на скамейке, с зеленым листочком на носу, чтобы не обгореть, смеется: „Да он Соловьева насмотрелся, вот и говорит такое, надо меньше смотреть телевизор российский“.

Один из мужчин, самый разговорчивый и громкоголосый, с активной жестикуляцией, сразу говорит, что у него в роду все русские и украинцы. „Если бы нацики ушли, никто украинцев не трогал бы, - уверенно заявляет он. - Люди должны жить и не страдать. Там нацики все сравнивают с землей, а Россия потом восстанавливает. Это поддержка с ее стороны. Мой дед погиб в концлагере, отец воевал, и я должен на фашизм смотреть?“

Увы, Анатолия на пляже я не встретила. Но познакомилась с веселой компанией из пяти мужчин, загорающих на Липовке. По возрасту им примерно 60-65 лет. Когда я к ним подошла, они что-то бурно обсуждали. От темы поговорить о Путине не отмахнулись. Но двое из них отказались высказать свое мнение, при этом со скамейки, на которой отдыхали, не ушли и проявили активный интерес к беседе.

Корреспондент RusDelfi сначала отправилась на пляж на Липовке в надежде встретить там Анатолия, потому что интервью с ним состоялось именно на берегу реки. План был задать еще вопросы, чтобы лучше понять его отношение к происходящему в Украине.

„У Путина образование похлеще, чем у тебя, - не удержался громкоголосый мужчина. - А ты тут про замашки и что крыша у него поехала. Все нормально с ним, он знает, что делает. Эстонцы, кстати, боятся сказать правду правительству, как надо себя вести с Россией. Они ведь эстонцы, ждут перемен, а еще слишком хорошо помнят, как депортировали их родителей, не хотят, чтобы повторилась история. Молчат поэтому“.

Мужчина с листочком на носу подтрунивает над своим знакомым: „Вот, наверное, твои предки-кэгэбешники и депортировали“.

„У меня не было коммунистов в семье, а кэгэбешников тем более, - огрызается в ответ громкоголосый так энергично, что я непроизвольно делаю шаг назад. - Я считаю, что нечего нам бояться Путина. Война с Эстонией никому не нужна. Здесь только мир будет. Посмотрите, все строится, Нарва с каждым годом все лучше. Я войне не радуюсь и уж точно не хочу ее продолжения, поймите правильно. Только не нужно обижать соседнюю страну. И вообще не сравнивайте Эстонию и Украину. Эстония - прекрасная страна, националистов здесь нет“.

В этот момент молчавшие мужчины начинают шутить, на сколько лет и на какой штраф уже наговорил их знакомый.

„Вы хотите, чтобы Нарва стала частью Россию?“ - задаю я вопрос громкоголосому.

„Что вы, нет, - отвечает он, но уже потише и поспокойнее. - Меня сейчас все устраивает. Но обидно, что политики из Таллинна к нам, здесь живущим, наплевательски относятся. Мы как отбросы, там где-то они живут хорошо, а нам мало внимания. Думаю, они все видят из Таллинна. С коррупцией вот нарвской хотят разобраться, что-то сделают, а потом новые приходят и снова в эту кормушку забираются. Хотя ее меньше сейчас стало. Но Нарва - это Эстония однозначно“.

Мужчины начинают между собой спорить, переключаются на разговор о делах в Нарве. Я решаю спросить мнение у других отдыхающих на пляже.

Здесь у нас лучше, чем в России