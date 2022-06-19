Сергей Гаранжа покинет пост директора Линнамяэского русского лицея в конце лета

Об этом в разговоре с корреспондентом портала rus.err.ee рассказал вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев: „Сергей Гаранжа будет работать до конца августа, после этого мы попытаемся в кратчайшие сроки найти нового руководителя. Думаю, что конкурс на эту должность объявим немного заранее - в первой половине или середине августа. Надеюсь, что новый человек на должность директора таллиннского Линнамяэского русского лицея будет найден к новому учебному году“.

„Понятно, что тут все будет зависеть от результатов конкурса. Нельзя исключать и того, что сразу найти подходящего кандидата не удастся“, - добавил вице-мэр.

64-ю среднюю школу Таллинна, позднее переименованную в Линнамяэский русский лицей, Сергей Гаранжа возглавлял с момента ее основания в 1988 году, приняв учебное заведение еще недостроенным, а в 2016 году Гаранжа стал лауреатом столичной награды „За заслуги перед Таллинном“.

Оппозиция из Таллиннского горсобрания регулярно критиковала Сергея Гаранжу за то, что он не владеет эстонским языком на уровне С1, но власти столицы призывы оппозиции уволить директора игнорировали, не уставая отвечать, что школа под его руководством успешно развивается, а результаты государственных экзаменов среди выпускников лицея выше, чем в среднем по Эстонии.