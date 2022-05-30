Сергей Гаранжа подает в отставку с поста директора Линнамяэского русского лицея(24)
Многолетний руководитель Таллиннского Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа решил покинуть свой пост. Называть причины такого шага он не пожелал.
"Не хочу вдаваться ни в подробности, ни в политику. Принял и принял", - сказал в понедельник Сергей Гаранжа в беседе с корреспондентом rus.err.ee о своем решении.
Официально само заявление об уходе пока не написано - об этом в понедельник rus.err.ee сообщили как вице-мэр по вопросам образования Вадим Белобровцев, так и глава Департамента образования Андрес Паюла.
Однако мэру Таллинна Михаилу Кылварту о решении Сергея Гаранжи было известно заранее.
"Мы благодарны Сергею Гаранже за многолетний вклад в дело образования. Сергей Николаевич сумел подготовить для нашей страны не одно поколение молодежи, которая сегодня помогает создавать наше общее будущее. Очень жаль, что с поста директора Линнамяэского русского лицея уходит настоящий профессионал, много лет проработавший на благо эстонской столицы, воспитавший ни одно поколение достойных граждан Эстонии", - прокомментировал Кылварт на страницах муниципальной газеты "Столица", которая в понедельник первой проинформировала о решении Гаранжи.