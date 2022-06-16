ВИДЕО | Министр Лийна Керсна: в отставку я точно подавать не буду

Лийна Керсна, вы пережили вотум недоверия, но потенциальный партнер по коалиции уже требует вашей отставки. Вы уйдете в отставку?



Сейчас я ни в коем случае не буду уходить с поста министра образования и науки. Потому что сфера образования явно поддерживает меня. Нет, сейчас я точно подавать в отставку я не буду.



Но вы уже смирились с мыслью, что в следующем правительстве вас не будет?Прийт Сибул сказал, что вам нет места во втором правительстве Каи Каллас.



В политике всегда так, что если на тебя возлагают обязанности министра, то это временно. У одних министров больше времени, у других меньше, поэтому они должны к каждому дню в должности относиться как к последнему и делать все возможное. Все эти 16 месяцев, что я нахожусь в должности, я, безусловно, каждый день делала все возможное, чтобы отстаивать интересы образовательной сферы.



Было ли сегодня что-то новое в высказанной в ходе вотума критике?



Не было.



Вы можете сказать, что у вас произошло в зале с Сирет Котка? Что она вам сказала и что вы ей ответили?



Меня попросили поклясться своим супругом [что не обманывала], и я сказала, что готова это сделать, так как я благодарна и счастлива, что у меня есть супруг. Я указала на то, что — как многие знают, Вахур написал об этом книгу - он долгое время очень тяжело болен. Я действительно каждый день благодарна за то, что у меня есть муж.

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