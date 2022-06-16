Вотум недоверия министру образования и науки Лийне Керсна провалился(27)
В Рийгикогу сегодня прошло дополнительное заседание, на котором обсуждался вопрос, касающийся министра образования и науки Лийны Керсна (Партия реформ). После этого состоялось голосование по вотуму недоверия, который по итогам голосования выдвинут не был.
За вотум проголосовали 39 депутатов, против 33. Таким образом необходимого количества голосов (51) собрано не было.
В правительство на данный момент входит только одна партия - Партия реформ, к которой принадлежит и Керсна. Параллельно идут коалиционные переговоры между Партией реформ, Isamaa и соцдемами.
Руководство Рийгикогу (Юри Ратас, Ханно Певкур и Мартин Хельме) в 15.00 приняло решение, что на дополнительное заседание Рийгикогу по вопросу о недоверии министру созовут в четверг.
Недоверие: Керсна могла совершить преступление
За недоверием к Керсна стоят EKRE и Центристская партия. „Лийна Керсна совершила возможное преступление, нарушив требования государственных закупок, нанесла экономический ущерб государству, создала необоснованные преференции для одной конкретной компании, испортила отношения с деловыми кругами и подорвала доверие к эстонскому государству“, — заявляют выражающие недоверие.
Министерство финансов возбудило дело о проступке в отношении Лийны Керсна.
„Под руководством Керсна были проведены закупки, которые на несколько миллионов евро превышали рыночную стоимость экспресс-тестов“, — констатируют Центристская партия и EKRE. Вотум недоверия также содержит ссылки на недостатки деятельности министра в вопросе продвижения образования на эстонском языке и финансирования высших учебных заведений.