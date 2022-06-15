Экономика
15.06.2022, 13:15

Глава топливного союза о решении Латвии: эстонцы снова начнут ездить к соседям за бензином

 
Eesti-Läti piiriületuspunkt
Eesti-Läti piiriületuspunkt
ФОТО: Õhtuleht | Ekspress Meedia

В вопросе цен на топливо Эстония движется в противоположном направлении с Латвией и Финляндией, прокомментировал решение Латвии глава Союза топливных предприятий Эстонии Март Раамат.

Латвийское правительство сообщило о существенном изменении, которое поможет обуздать повышение цен на топливо, а также повлияет на эстонский рынок. Кабинет министров Латвии утвердил правила, которые предусматривают, что с 1 июля этого года и до конца 2023 года присоединение биодобавки к топливу не будет обязательной.


По словам главы Союза топливных предприятий Эстонии Марта Раамата, отказ от обязательства по добавлению биотоплива приведет к снижению цен на топливо на заправочных станциях. Уменьшение цены на 10 центов означает, что бензин в Латвии будет стоить примерно на 16 центов меньше, чем в Эстонии.

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