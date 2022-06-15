15.06.2022, 13:15
Глава топливного союза о решении Латвии: эстонцы снова начнут ездить к соседям за бензином
ФОТО: | Ekspress Meedia
В вопросе цен на топливо Эстония движется в противоположном направлении с Латвией и Финляндией, прокомментировал решение Латвии глава Союза топливных предприятий Эстонии Март Раамат.
Латвийское правительство сообщило о существенном изменении, которое поможет обуздать повышение цен на топливо, а также повлияет на эстонский рынок. Кабинет министров Латвии утвердил правила, которые предусматривают, что с 1 июля этого года и до конца 2023 года присоединение биодобавки к топливу не будет обязательной.