Эстонии стоит взять пример с соседей? В Латвии нашли способ снизить цены на топливо

В период с июля и до конца следующего года биопримесь можно будет добавлять в дизельное топливо и бензин в добровольном порядке. Розничные торговцы топливом, а также коммерсанты, реализующие топливо оптом, могут сами выбирать присоединять ли биодобавку.

По прогнозам Министерства экономики, благодаря принятым поправкам, стоимость дизельного топлива или бензина снизится или же будет расти медленнее. На объемы потребления топлива принятые меры особо не повлияют.

Министерство экономики поясняет, что одновременно нужно учитывать то, что рынок топлива в Латвии не регулируется - торговля осуществляется в условиях свободного рынка. А это значит, что принятые поправки не приведут к запрету на биодобавки, и если торговец топливом сделает выбор в пользу сохранения биопримеси, то это отразится на итоговой цене продукта.

Правила, которые действуют сейчас, предусматривают, что дизельное топливо в Латвии разрешено реализовывать только тогда, если биодобавка составляет не менее 6,5% от общего объема смеси. В свою очередь, продавать бензин (E95) можно только, если биодобавка составляет не менее 9,5% от общего объема смеси. С 2019 года требования к содержанию в топливе биодобавок гармонизировались во всех странах Балтии.

Как уже сообщалось, представители Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии ранее признали в разговоре с агентством LETA, что этот шаг вряд ли приведет к снижению конечной цены. Отказ от примеси биотоплива приведет к повышению спроса на ископаемое топливо, что может привести к повышению цен. Кроме того, у топливных трейдеров уже есть долгосрочные контракты на поставку биотоплива.

Даце Цируле, руководитель рабочей группы Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL), также отметила, что решение об отказе от биосмеси не приведет к снижению цен на топливо. Она сообщила, что контракты на поставку топлива уже были заключены трейдерами в прошлом году, а это означает, что даже если биосмеси в топливе не будут обязательными или вообще откажутся, потребители будут вынуждены платить штраф за свои контракты по ценам на топливо.