Новости Эстонии
13.06.2022, 10:04

Гендиректор столичного Департамента транспорта подал в отставку

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Kaido Padar
Kaido Padar
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

На прошлой неделе генеральный директор Департамента транспорта Кайдо Падар подал министру юстиции Марис Лаури, которая замещает министра экономики и коммуникаций, заявление об отставке с 10 июля.

Падар руководил департаментом с 1 января 2021 года.

Он отметил, что к настоящему моменту ведомство преодолело этап объединения и „пришло время шлифовать нюансы“. „В душе я предприниматель, так что новые вызовы буду искать, скорее, подальше от кресла чиновника. Тем не менее, сейчас конкретных предложений о работе нет. Но абсолютно точно, в политику я не пойду“, - прокомментировал Падар.

На прошлой неделе в отставку подал также глава таллиннского Департамента образования Андрес Паюла.

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