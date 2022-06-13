Гендиректор столичного Департамента транспорта подал в отставку

Он отметил, что к настоящему моменту ведомство преодолело этап объединения и „пришло время шлифовать нюансы“. „В душе я предприниматель, так что новые вызовы буду искать, скорее, подальше от кресла чиновника. Тем не менее, сейчас конкретных предложений о работе нет. Но абсолютно точно, в политику я не пойду“, - прокомментировал Падар.