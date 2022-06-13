13.06.2022, 10:04
Гендиректор столичного Департамента транспорта подал в отставку(4)
ФОТО: | Ekspress Meedia
На прошлой неделе генеральный директор Департамента транспорта Кайдо Падар подал министру юстиции Марис Лаури, которая замещает министра экономики и коммуникаций, заявление об отставке с 10 июля.
Падар руководил департаментом с 1 января 2021 года.
Он отметил, что к настоящему моменту ведомство преодолело этап объединения и „пришло время шлифовать нюансы“. „В душе я предприниматель, так что новые вызовы буду искать, скорее, подальше от кресла чиновника. Тем не менее, сейчас конкретных предложений о работе нет. Но абсолютно точно, в политику я не пойду“, - прокомментировал Падар.