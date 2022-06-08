Руководитель столичного Департамента образования подал в отставку

"Сегодня подал заявление об уходе с поста руководителя Департамента образования. Причина в том, что ищу новые вызовы и хочу предложить свою кандидатуру на пост директора школы. Хотелось бы сделать из этой школы отвечающее XXI веку образовательное учреждение", - сказал Андрес Паюла в интервью ERR.