08.06.2022, 19:24
Руководитель столичного Департамента образования подал в отставку
ФОТО: | Ekspress Meedia
Андрес Паюла, который руководит столичным Департаментом образования с 2003 года, покидает должность и хочет стать директором школы, пишет rus.err.
"Сегодня подал заявление об уходе с поста руководителя Департамента образования. Причина в том, что ищу новые вызовы и хочу предложить свою кандидатуру на пост директора школы. Хотелось бы сделать из этой школы отвечающее XXI веку образовательное учреждение", - сказал Андрес Паюла в интервью ERR.
Паюла не уточнил, какую именно школу он имеет в виду.
Паюла возглавляет Департамент образования с 17 марта 2003 года. С 1999 по 2002 год был мэром Сауэ.