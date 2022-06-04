Против оспы обезьян Эстония заказала 500 доз вакцины и 13 комплектов лекарства
Для борьбы с оспой обезьян можно использовать вакцину против оспы или специальное лекарство. По рекомендации экспертов Эстония заказала 500 доз вакцины и лекарств на 13 курсов лечения. Вакцинировать рекомендуется людей, контактировавших с заболевшим.
Отдельной вакцины против оспы обезьян не существует.
Хотя большой опасности распространения оспы обезьян в Эстонии нет, Министерство социальных дел в сотрудничестве с другими ведомствами, заказали для Эстонии 500 вакцин против оспы и лекарств на 13 курсов лечения.
Начальник отдела здоровья населения Минсоцдел Хели Лаарманн заверила, что в случае возникновения необходимости у Эстонии есть возможность приобрести дополнительное количество медикаментов.
По словам Лаарманн, речь идет о болезни, которая в основном протекает легко и проходит сама. Опираясь на имеющуюся сейчас информацию, можно сказать, что всеобщая вакцинация не является целесообразной.
Первая порция вакцины от оспы (Imvanex) и лекарства от оспы обезьян (Tecovirimat SIGA) передана, точный срок окончания поставки выяснится в ближайшие недели.
Подробнее об оспе обезьян читайте здесь.
Случаев заболевания до сих пор было мало
Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель сообщила Delfi, что в Эстонии пока ни одного случая болезни отмечено не было, хотя у наших соседей они уже есть.
"В соседних с Эстонией странах нет широкомасштабных вспышек. В Финляндии подтвержден один случай, в Швеции - два", - сказала Пруудель и добавила, что опасность широкого распространения оспы обезьян считается низкой.