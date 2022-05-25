У вас сыпь или зуд? Рассказываем, как распознать оспу обезьян

Мы собрали основные признаки заболевания и советы, как себя вести в сложившейся ситуации.

Может ли это быть оспа обезьян?

Прежде всего спросите у себя, какова вероятность того, что вы могли заразиться. Для этого нужен очень тесный и долгий контакт с инфицированным человеком.

В настоящий момент в мире это заболевание диагностировано у очень небольшого числа людей, и шансы повстречать одного из них минимальны.

Даже в отдаленных районах ряда африканских стран, где вспышки обезьяньей оспы периодически возникают, люди заражаются крайне редко.

Но если все же вы заразились, то первые симптомы будут как при гриппе - усталость, температура и общее разбитое состояние. Медики называют это "инвазивным периодом" заболевания, когда инфекция закрепляется в клетках организма.

Иммунная система активизируется, в результате чего у заболевшего воспаляются гланды.

И только после этого появляется сыпь, которая проходит несколько стадий. Сначала на коже появляются пятна красного цвета, но сама кожа остается гладкой. Затем высыпание становится объемным, пятна превращаются в волдыри (папулы), а затем в струпья.



также проходит разные стадии, пока не превращаются в струпья

Как объяснет доктор Розамунд Льюис, сотрудница программы чрезвычайных ситуаций ООН, на стадии папул повреждения напоминают гнойники, наполняясь мутной белой жидкостью.

Затем они начинают подсыхать и покрываться корками, которые при полном заживлении отваливаются.

"Этот процесс легко перепутать с ветрянкой", - говорит Льюис.



Оспа обезьян обычно сначала поражает лицо и в некоторых случаях полость рта, затем руки, ноги, ладони, стопы и в последнюю очередь тело.

В некоторых недавно выявленных случаях повреждения также наблюдались в районе гениталий.

Доктор Льюис предупреждает, что в таких местах сыпь может быть не всегда видна, так как скрыта под волосами. Также ее цвет зависит от оттенка кожи инфицированного человека.

Следует помнить, что при определенных высыпаниях инфекция передается через постельное белье и одежду больного.