Кая Каллас предупредила Центристскую партию: если вы проголосуете с оппозицией, то этого правительства больше не будет

Напомним, что ранее лидер Партии реформ Кая Каллас сказала перед первым чтением в Рийгикогу законопроекта о детских пособиях, что в случае, если Центристская партия проголосует за этот законопроект вместе с оппозицией, то тогда нынешняя коалиция (соответственно и правительство) прекратит существование.

Эту же позицию Каллас подтвердила и сегодня.

"Тогда будет новая политическая реальность - у кого в парламенте большинство, а у кого - нет. Когда это большинство ищут за пределами коалиции, то ясно, что этой коалиции в таком виде не будет", - категорично сказала Каллас.

На вопрос, намеревается ли премьер подать в этом случае в отставку, Каллас прямо не ответила.

"Такого правительства и такой коалиции в таком случае не будет", - сказала она.

В то же время Каллас не исключила, что отставка может случиться. "Я сказала "да", что я не буду премьер-министром, если в Рийгикогу примут решение о расходах, а мы должны будем искать доходы. Это не совсем честно. Пусть эти люди тогда принимают и непопулярные решения, если пойдут этим путём".

Глава правительства сообщила, что сегодня утром парламентская фракция реформистов обсудила тактику голосования. По ее словам, в Рийгикогу в ходе первого чтения будет сделано предложение отвергнуть законопроект, чтобы увидеть, выберет ли Центристская партия сторону правительства или нет.

Каллас в очередной раз подчеркнула, что вопрос увеличения семейных пособий должен был обсуждаться осенью вместе с государственным бюджетом. "Мы везде говорили, что увеличение расходов почти на 300 млн евро в год требует обсуждения - откуда брать доходы для их покрытия. И это нужно делать в рамках государственного бюджета".