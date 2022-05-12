Кая Каллас: если законопроект пройдет, подам в отставку и постараюсь создать коалицию с Isamaa и социал-демократами

Сегодня в Рийгикогу был передан законопроект о повышении детских пособий. Его продвигает Центристская партия, но партнеры центристов по правящей коалиции (Партия реформ) к этой инициативе не присоединились. Повеяло правительственным кризисом.

Яанус Карилайд сегодня утром продемонстрировал 51 подпись в поддержку законопроекта. Будет ли партия премьер-министра по-прежнему считаться таковой, если без ее желания в парламенте будут проходить какие-либо законопроекты?

- Нет.

- Что будет, если законопроект будет принят?

- Тогда будет новая коалиция.

- Означает ли это, что в случае принятия законопроекта Партия реформ покинет правительство, и вы уйдете в отставку. Это такой метод, которым разваливается правительство?

- С их стороны было бы честно сделать так, как предусматривают законы, то есть когда мне выносится вотум недоверия, и они делают то правительство, которое хотят. Это было бы честно. Так как они недостаточно мужчины, чтобы так поступить, то да, если это так пройдет, то я подам в отставку.

- Вы готовы смириться с уходом в оппозицию или обсуждаете альтернативные коалиционные возможности, например, с Isamaa ("Отечество") и социал-демократами?

- Тогда вопрос будет в том, кому президент сделает предложение о формировании правительства. Естественно, я постараюсь подписать коалиционное соглашение с "Отечеством" и социал-демократами, потому что такая вот в Рийгикогу математика.

Нам нужно поднапрячься перед саммитом НАТО, и у меня нет времени, чтобы вести переговоры. Естественно, наша команда соберется, но сейчас кажется, что у них есть договоренности.

- А готовы и вы к ведению политической войны — таким же методом подать законопроект об эстоноязычном образовании, как было сделано с проектом о детских пособиях?

- Мы от правительства подали проект о переводе к 2027 году на эстонский язык дошкольного образования.

- Может что-то более быстрое и сильное?

- Как? Это очень сильно. Хорошо, что вы поднимаете эту тему. Я посмотрела в календарь и вижу, что каждый раз, когда мы делаем шажок в сторону эстоноязычного образования, то наш коалиционный партнер начинает напрягать. Видимо, такая на это реакция, но это нужно у них спросить.