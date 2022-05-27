Полиция ищет в Лаагри предполагаемого педофила. В район направлены дополнительные патрули

«Полиция серьезно относится к данному случаю и делает все возможное, чтобы идентифицировать человека, который вчера пытался забрать с собой восьмилетнего ребенка», — сказал Delfi глава службы расследования преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес. «Мы понимаем, что подобные инциденты влияют на чувство безопасности жителей».



В настоящее время криминалисты проверяют камеры видеонаблюдения. Также в район были отправлены дополнительные патрульные полицейские.



Если кто-то располагает информацией об инциденте или подозреваемом, полиция просит сообщить об этом по телефону 525 5845.



Что произошло?



Вчера в соцсетях получил распространение пост, в котором житель Лаагри Сийм Аус предупредил местных жителей о предполагаемом извращенце. По словам Ауса, мужчина пытался увести ребенка, который уже был у дверей своего дома.



"У ребенка был настроенный на слежение телефон, мама увидела, что ребенок почему-то не поднимается по лестнице, позвонила. После чего этот тип испугался и убежал. Ребенок в шоке, мало что может рассказать. Полицию вызвали".

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