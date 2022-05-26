Следите за детьми! В Лаагри педофил пытался увести ребенка прямо от дверей дома

"Внимание! В Лаагри в районе улицы Сельяку ходит извращенец", - предупреждает местных жителей в социальных сетях Сийм Аус. По словам Ауса, педофил пытался увести ребенка буквально от дверей дома последнего.

"Угрожал ребенку, чтоб тот молчал - а не то уведу в лес и убью", - описывает произошедшее Аус.

"У ребенка был настроенный на слежение телефон, мама увидела, что ребенок почему-то не поднимается по лестнице, позвонила. После чего этот тип испугался и убежал. Ребенок в шоке, мало что может рассказать. Полицию вызвали".

В полиции порталу Delfi сообщили, что патруль произвел первоначальные следственные действия.

"В настоящее время мы занимаемся выяснением всех обстоятельств инцидента. Если кто-то был свидетелем данного случая, просим дать знать об этом полиции", - сообщил дежурный Ляэне-Харьюского отделения Мартин Тедер.