Экономика
29.05.2022, 09:56

Можно ли выселить мать с ребенком? А не сдавать квартиру украинцам? Спорные вопросы о недвижимости

 
Марина Бегункова marina.begunkova@ekspressmeedia.ee
Kinnisvara
Kinnisvara
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik

Почему эстонские арендаторы не хотят сдавать жилье военным беженцам из Украины? Озвучиваются самые разные причины. К примеру, у таких квартирантов нельзя проверить кредитную историю. Маму с ребенком невозможно будет выселить даже при отсутствии оплаты по счетам. Или в квартире будет жить по десять человек вместо двух заявленных. Что же говорит буква закона? На все вопросы RusDelfi отвечает Андрей Вестеринен, магистр права, практикующий юрист из бюро Vesterinen Partnerid OÜ.

— Если жильцы с маленьким детьми, нельзя будет выселить из квартиры даже если не будут оплачивать по счетам.

— Это неверное понимание. В законе не сказано о том, что выселить семью с маленьким детьми невозможно в случае возникновения долгов. Нужно понимать, что любое выселение арендатора из квартиры не должно производится самостоятельно и с помощью физической силы с проникновениям в квартиру. Иначе это чревато уголовной ответственностью по статье 266 незаконное проникновение.

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