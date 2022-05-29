Можно ли выселить мать с ребенком? А не сдавать квартиру украинцам? Спорные вопросы о недвижимости

Почему эстонские арендаторы не хотят сдавать жилье военным беженцам из Украины? Озвучиваются самые разные причины. К примеру, у таких квартирантов нельзя проверить кредитную историю. Маму с ребенком невозможно будет выселить даже при отсутствии оплаты по счетам. Или в квартире будет жить по десять человек вместо двух заявленных. Что же говорит буква закона? На все вопросы RusDelfi отвечает Андрей Вестеринен, магистр права, практикующий юрист из бюро Vesterinen Partnerid OÜ.