Эксперимент RusDelfi: "украинка с младенцем" не смогла снять квартиру даже за 600 евро

Старт жилья до 300 евро

Сначала подробно и основательно изучаю все сайты по аренде жилья и тематические группы в социальных сетях. Сразу по многочисленным комментариям понимаю: жилье в столице до 300 евро найти практически нереально. Но для чистоты эксперимента все же попытаемся.

За эту сумму можно снять комнату в квартире. Вариант рабочий, потому что звонки по четырем таким объявлениям закончились утвердительными ответами. Только вот чаще всего в таких квартирах живут мужчины или семейные пары без детей, женщине с маленьким ребенком найти соседей намного сложнее. Поэтому продолжаем искать отдельное жилье.

За 240 евро сайт выдает вариант совсем небольшой, тринадцатиметровой квартиры. Одна кровать, одна тумбочка, телевизор, тут же, в комнате - маленький холодильник, комфорка для приготовления еды и раковина. Есть небольшой душ и туалет. Беженцам из Украины не отказывают. Только вот с маленьким ребенком жить в этом скорее очень бюджетном номере хостела, чем квартире, практически нереально.

Реновированная квартира за 300 евро, в центре Таллинна. Средний ремонт, есть мебель. Оказалось, что квартира хоть и сдается на длительный срок, но собственник обозначил, что в ней может жить только один человек. Мне, как маме с ребенком, снова отказ.

Объявление о сдачи квартиры в Ласнамаэ от маклера. Ремонт - старенький, мебель не первой свежести, зато входим в бюджет, 280 евро. На звонок отвечает маклер, быстро рассказывает о квартире. После моих расспросов узнает, для кого нужно жилье, и аккуратно отказывает в просмотре. Отмечает, что владельцы не особо охотно хотят видеть своими квартирантами беженцев, но других вариантов сейчас немного. Но вот с маленьким ребенком точно нет. «Опасаются…», — слышу на том конце провода. Чего же опасаются, узнать не получается, вешают трубку.