Эксперимент RusDelfi: "украинка с младенцем" не смогла снять квартиру даже за 600 евро
«Я Марина, из Харькова, ищу квартиру для себя и своего полуторагодовалого сына». Именно такой фразой начинался и заканчивался мой день на протяжении недели.
История-легенда вполне типичная для многих военных беженцев, которые ищут жилье в Таллинне. Исходные данные нашего поиска: мама с малышом, сейчас живем на корабле «Изабелла», но из-за некомфортных условий проживания с маленьким ребенком хочется переехать. Есть небольшие накопления, подработка онлайн. Ищем квартиру в Таллинне. С сентября ребенок идет в детский сад, мама устраивается на работу.
Старт жилья до 300 евро
Сначала подробно и основательно изучаю все сайты по аренде жилья и тематические группы в социальных сетях. Сразу по многочисленным комментариям понимаю: жилье в столице до 300 евро найти практически нереально. Но для чистоты эксперимента все же попытаемся.
За эту сумму можно снять комнату в квартире. Вариант рабочий, потому что звонки по четырем таким объявлениям закончились утвердительными ответами. Только вот чаще всего в таких квартирах живут мужчины или семейные пары без детей, женщине с маленьким ребенком найти соседей намного сложнее. Поэтому продолжаем искать отдельное жилье.
За 240 евро сайт выдает вариант совсем небольшой, тринадцатиметровой квартиры. Одна кровать, одна тумбочка, телевизор, тут же, в комнате - маленький холодильник, комфорка для приготовления еды и раковина. Есть небольшой душ и туалет. Беженцам из Украины не отказывают. Только вот с маленьким ребенком жить в этом скорее очень бюджетном номере хостела, чем квартире, практически нереально.
Реновированная квартира за 300 евро, в центре Таллинна. Средний ремонт, есть мебель. Оказалось, что квартира хоть и сдается на длительный срок, но собственник обозначил, что в ней может жить только один человек. Мне, как маме с ребенком, снова отказ.
Объявление о сдачи квартиры в Ласнамаэ от маклера. Ремонт - старенький, мебель не первой свежести, зато входим в бюджет, 280 евро. На звонок отвечает маклер, быстро рассказывает о квартире. После моих расспросов узнает, для кого нужно жилье, и аккуратно отказывает в просмотре. Отмечает, что владельцы не особо охотно хотят видеть своими квартирантами беженцев, но других вариантов сейчас немного. Но вот с маленьким ребенком точно нет. «Опасаются…», — слышу на том конце провода. Чего же опасаются, узнать не получается, вешают трубку.
Про опасения повторяет другой маклер. Просит перезвонить через десять минут, чтобы уточнить у владельцев жилья, согласны ли они на квартиранта с ребенком. Перезваниваю, слышу отказ. Беру инициативу в свои руки и отмечаю, что если ребенок изрисует стены, все переклею-перекрашу. Но, оказалось, что дело не в порче мебели или имущества. «Владельцы квартиры опасаются, что если вы не сможете платить, вас не выселят с таким крошечным малышом».
Многочисленные поиски найти бюджетное жилье не увенчались успехом, пересматриваем сумму аренды.
Повышаем стоимость жилья до 400 евро
Однокомнатных квартир за 400 евро в месяц оказалось тоже немного. Пролистываю объявление за объявлением, вспоминаю цены прошлого года: тогда за такие деньги можно было смело найти неплохую двушку. Но новые реалии, новые цены.
Вижу квартиру за 380 евро. Красивые фотографии, стильный интерьер. Подходит, берем! Начинаю изучать. Оказывается, что за такую сумму предлагают аренду одной комнаты в двухкомнатной квартире. В комнате может жить только один человек.
Нахожу объявление о сдаче однокомнатной квартиры-студии. Рядом хороший торговый центр, продуктовый магазин, аптека, парикмахерская, кафе и многое другое. В шаговой доступности парк. Идеальный вариант. На мой вопрос о сдаче квартиры маме с младенцем отвечают утвердительно, но при заключении договора просят внести оплату за первый месяц в размере 400 евро, залог в размере 800 евро и маклерскую плату 400 евро.
Нахожу еще объявление о сдачи квартиры, где владельцы не против беженцев. Дом - достаточно старый, квартира сдается с мебелью, также есть стиральная машина и холодильник. А вот горячую воду можно получить с помощью своего небольшого бойлер. Жильцы дома убирают коридор сами, чтобы расходы были ниже, а зимой снег нужно будет убирать.
Повышаем стоимость до «хоть за какую сумму»
Жилье в аренду с ценами повыше обычно разбирается не так активно. Квартиры в этом ценовом сегменте более привлекательные, с хорошим ремонтом и, надеюсь, с более лояльными владельцами. Так кажется на первый взгляд.
Небольшая однокомнатная квартира в Таллинне за 500 евро, полностью обставлена мебелью. Четвертый этаж без лифта. С маленьким ребенком — неудобно. Мысленно отметаю и этот вариант, но решаю все равно позвонить. Маклер после моего представления и запроса сразу же комментирует, что у него для моей ситуации квартир нет. И быстро прощается.
Звонки по еще нескольким объявлениям не радуют. Оказалось, что все упирается в деньги. Маклеры сомневаются, что мама с маленьким ребенком сможет долго снимать квартиру за 600 евро. «Ведь все заинтересованы сдавать на долгосрочную перспективу. А если не сможете оплатить? Отсрочки платежа у нас нет, коммунальные тоже немаленькие, наверное, вы это знаете и все понимаете».
«Подтвердить свой доход вы же не сможете? — спрашивает меня очередной маклер. — Мы просим трудовой договор, который действует минимум год. Конечно, выписку зарплаты не имеем права требовать, но все же хочется, чтобы ваши доходы соответствовали стоимости квартиры». Конечно, никакого договора у меня нет. Поэтому на прощание маклер советует поискать квартиры подешевле или уехать из Таллинна. «Вам с ребенком будет очень сложно найти жилье в столице», — советует в конце разговора маклер.
Вместо эпилога
К сожалению, после таких активных поисков я не смогла встретиться ни с одним маклером, чтобы посмотреть хотя бы несколько вариантов жилья — до этого пункта мы просто не доходили. В некоторых случаях подходящие варианты «перехватывали» быстрее: те, кто давно ищут жилье, чтобы не упустить, забирают квартиры заочно, даже без просмотра.
За почти неделю активных поисков мне пришлось изучить сотни объявлений по сдаче жилья. Три десятка звонков не дали желаемого результата: квартира так и не была найдена.