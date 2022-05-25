Когда старый Таллинн станет доступен для детских и инвалидных колясок? Ответ специалиста

По словам ведущий специалист Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Михкеля Тыкке, в настоящее время для самостоятельного передвижения по Старому городу с помощью механического инвалидного кресла лучше всего использовать отремонтированные улицы Виру, Харью и Раэкоя, по которым проложены ровные дорожки с твердым покрытием, достаточно широкие для детских колясок и инвалидных кресел. Он признает, что в других местах тротуары действительно неровные, так как это обусловлено исторической булыжной кладкой, а кое-где тротуары - слишком узкие, из-за чего лицам, передвигающимся на механическом инвалидном кресле, может требоваться помощь. Передвижение на инвалидных скутерах и электрических креслах является менее затруднительным.

Реконструкция улиц и тротуаров Старого города ведется постепенно. Крупным проектом ближайших лет станет реконструкция отрезка улицы Пикк от Толстой Маргариты до Зеленого рынка. Этот участок будет приспособлен как для детских колясок, так и для инвалидных кресел. Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а за соблюдением требований доступности всех общественных объектов и улиц столицы следит Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения. Таллинн вносит данные о различных общественных объектах в Информационную систему доступности среды https://lips.tallinn.ee/rus. Этот ресурс позволяет горожанам заранее проверить доступность различных зданий и объектов.

"Что касается Старого города, то это довольно сложная территория с точки зрения требований охраны памятников старины, где, к сожалению, невозможно что-либо изменить в ускоренном порядке", - отмечает Тыкке. Со своей стороны город поставил перед собой цель строить тротуары на одной высоте с проезжей частью, что гораздо безопаснее для людей, передвигающихся с помощью вспомогательных средств. "Хорошим примером этому являются улицы Харью и Виру, - считает Михкель. - Мы будем следовать тому же принципу при реализации будущих проектов. К сожалению, в некоторых местах это не представляется возможным из-за различий в абсолютной высоте тротуара и входа в здание".