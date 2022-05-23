Полоса препятствий, презервативы и боксерские перчатки. Каково это - быть человеком с особыми потребностями?

В результате полосу препятствий удалось преодолеть только с помощью того самого страхующего, который подталкивал сзади, чтобы помочь проехать. В реальной жизни у человека с ограниченными возможностями такой помощник есть далеко не всегда.

Для преодоления небольшого порога, человеку в мануальном кресле необходимо отклониться назад, поудобнее ухватить колеса и толчком переместить корпус вперед. Таким образом, он по инерции перекатывается через небольшое возвышение. Звучит просто? Как бы не так. С непривычки, этого не получилось сделать ни с первого, ни с десятого раза. И это, не говоря о том, что отклоняться назад просто страшно, даже зная, что там стоит страхующий тебя человек. На дороге, имитирующей лесную тропу или очень плохо сделанную мостовую с ямами и колдобинами, коляска и вовсе застряла. Шансы человека выбраться из такой передряги самостоятельно в реальной жизни приближаются к нулю по мере усталости и ухудшения погодных условий.

С нее мы и решили начать. Она представляла собой несколько пандусов, имитирующих дорожный рельеф. Одни были сделаны в виде небольшой кочки, другие представляли собой имитацию бордюров, корней и ям.

На месте также находились т.н. “охранники”. Они страховали людей во время прохождения полосы препятствий в мануальном кресле (мануальное кресло - корректное название вместо “инвалидная коляска” - прим. RusDelfi).

“Проводя подобные акции, мы показываем, как люди с особыми потребностями справляются с ежедневными задачами. Также, благодаря таким симуляциям, можно приблизиться к пониманию того, что стоит изменить в нашем обществе в лучшую сторону”, - объяснила Согенбиц. Она подчеркнула, что практически все присутствующие - люди с какими-либо ограничениями. Так что еще одной целью данного мероприятия является преодоление страхов и стереотипов.

Некоммерческая организация “Испытай свои органы чувств” (“Pane oma meeled proovile”) уже 9 лет занимается тем, что устраивает для всех желающих т.н. симуляции. По словам руководительницы организации Кристель Согенбиц, их пригласило Министерство социальных дел для того, чтобы продемонстрировать всем желающим, как себя чувствуют люди с инвалидностью.

Двигаемся дальше. На одном из столов рядом с полосой препятствий были разложены 9 пар очков для симуляции различных проблем со зрением. “И это еще не все возможные вариации”, - уточняет волонтерка. Например, можно было померить очки с имитацией т.н. туннельного зрения (Болезненное состояние зрения, при котором человек теряет способность к периферическому обзору - прим.редакции).

По словам главного специалиста Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Мари Пуурам, тема доступности города прописана в Плане развития города Таллинна 2018-2023 в пункте 2, но конкретные действия там не упоминаются. “Передвигаться по булыжной мостовой для человека с ограниченными возможностями - невозможно, это точно”, - подтверждает она. “В Старом городе улицы Виру и Харью частично сделали доступными. К сожалению, большая часть Старого города до сих пор остается закрытой для посетителей с нарушениями зрения, мобильности и даже интеллекта. Это касается как доступности информации (малое использование простого языка и пиктограмм в общественных местах), так и физической доступности (дорожки, лестницы, ступеньки)”, - добавляет она.

На сайте tallinn.ee представлена карта доступности города, где зеленым обозначены дороги с полной проходимостью, желтым с частичной, а красным - с полным ее отсутствием. Старый город, помимо улиц на окраине, на этой карте почему-то является серым пятном без каких-либо обозначений.

Старый город Таллинна, который из года в год привлекает тысячи туристов, по факту абсолютно не приспособлен для человека с ограниченной мобильностью. “Это можно было бы исправить, заменив часть мостовой ровной современной плиткой”, - добавил респондент.

Как нам рассказал один из присутствующих людей в мануальном кресле, ему в такой ситуации не остается ничего, кроме как ждать подмоги от прохожих или пытаться раскачаться самому, чтобы выбраться из ямы. Мужчина поделился, что в мануальном кресле он уже 10 лет. На вопрос о том, как бы он оценил наше городское пространство, он ответил - “на троечку”. Кажется, что звучит не так плохо, особенно, по пятибалльной шкале. Но на деле это означает, что люди вынуждены сталкиваться с подобными трудностями на ежедневной основе.

По словам Согенбиц, человек с туннельным зрением может видеть очень хорошо, смотреть вдаль, различать номера автобусов, фокус может быть в порядке. Он даже может читать какой-то мелкий шрифт. Но при этом он не видит того, что происходит сбоку от него.

Если кто-то другой подойдет к человеку справа или слева, он просто-напросто испугается. Он не видит, что нужно отойти в сторону, чтобы кого-то пропустить или же может просто врезаться в столб или другое препятствие.

Это также опасно на дороге, когда кто-то на большой скорости выезжает справа или слева. Человек с подобной особенностью просто не успеет вовремя среагировать. На слух такие вещи распознать так быстро не получается.

Если у человека “плюс” или “минус”, то всегда можно подобрать подходящие очки. Но при нарушении периферийного зрения, окуляров для решения этой проблемы не существует. То есть, невозможно сделать его шире или как-то улучшить.

Вопреки распространенному мифу, при нарушении зрения, слух не улучшается. Как объяснила Кристель, слабовидящие люди просто начинают больше использовать органы слуха и анализируют с их помощью происходящее вокруг. “Мы - те, кто не видят совсем или те, у кого зрение близко к нулевому, можем принимать какие-то решения, основываясь на услышанном, - пояснила она. - Мы постоянно слышим что-то на заднем фоне. Например, как сейчас происходит движение. У каких машин на светофоре горит зеленый, у кого красный”. Также на столе можно было пощупать шрифт брайля, а затем прогуляться с собакой-поводырем с завязанными глазами.

За соседним столом можно было пообщаться с помощью языка жестов, а также рассмотреть различные приборы и слуховые аппараты. Ими и языком жестов пользуются не только немые или глухонемые люди, но и слабослышащие. Последний, кстати, был представлен только на эстонском языке, как и в случае со шрифтом Брайля.

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