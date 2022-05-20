КОЛОНКА RusDelfi: Кая Каллас, может, нам теперь бросить есть?

Несмотря на то, что многие эксперты давно предупреждали об этом, уровень инфляции, тем не менее, стал неприятным сюрпризом для большинства жителей Эстонии. В апреле уровень инфляции достиг 19%, и ни в одном другом государстве в Европе этот показатель не был выше, чем у нас.

Это, конечно, не сравнится с ростом цен в Эстони в 1991-1992 годах, когда цены только в октябре 1991 года выросли почти на 80%, но так или иначе, мы ничего подобного не видели уже тридцать лет.

Ничего другого мы не могли ожидать, когда цены на энергоносители в конце 2021 и начале 2022 годов резко рванули вверх, ведь ясно, что любое производство нуждается в электроэнергии, транспортном дизеле или бензине.

В этом смысле можно понять лидеров центристов, которые, мягко говоря, не довольны тем, что поддержка партии Каи Каллас с января выросла в два раза. Но в то же время понятно, почему так случилось. Вряд ли люди таким образом благодарят Каю Каллас за то, что некоторые продукты стали в два раза дороже, но население слишком напугано тем, что происходит последние три месяца в Украине.

Война сейчас все спишет, в том числе ошибки управления Каи Каллас. Но это не может продолжаться вечно, и правительству все-таки придется серьезно заниматься последствиями инфляции и роста цен, потому что уже сейчас многие эксперты предупреждают, что рост цен достигнет своего пика во второй половине года, когда на нашу экономику уже станут влиять последствия войны в Украине.

И совершенно неадекватными и неуместными кажутся советы Каи Каллас населению о том, что пора начинать экономить. На чем будем экономить, госпожа премьер-министр? На продуктах питания? На товарах первой необходимости? Или перестанем возить своих детей в школу в регионах, где ближайшая школа находится за 10 километров? Потому что, как показывает статистика, больше всего подорожали именно еда, товары первой необходимости и топливо.