КОЛОНКА RusDelfi: Кая Каллас, может, нам теперь бросить есть?(180)
Инфляция в Эстонии достигла небывалого уровня за последние тридцать лет, однако правительство Каи Каллас ожидает лучших времен, чтобы начать править, рассчитывая, что проблемы как-нибудь уладятся сами собой.
Несмотря на то, что многие эксперты давно предупреждали об этом, уровень инфляции, тем не менее, стал неприятным сюрпризом для большинства жителей Эстонии. В апреле уровень инфляции достиг 19%, и ни в одном другом государстве в Европе этот показатель не был выше, чем у нас.
Это, конечно, не сравнится с ростом цен в Эстони в 1991-1992 годах, когда цены только в октябре 1991 года выросли почти на 80%, но так или иначе, мы ничего подобного не видели уже тридцать лет.
Ничего другого мы не могли ожидать, когда цены на энергоносители в конце 2021 и начале 2022 годов резко рванули вверх, ведь ясно, что любое производство нуждается в электроэнергии, транспортном дизеле или бензине.
В этом смысле можно понять лидеров центристов, которые, мягко говоря, не довольны тем, что поддержка партии Каи Каллас с января выросла в два раза. Но в то же время понятно, почему так случилось. Вряд ли люди таким образом благодарят Каю Каллас за то, что некоторые продукты стали в два раза дороже, но население слишком напугано тем, что происходит последние три месяца в Украине.
Война сейчас все спишет, в том числе ошибки управления Каи Каллас. Но это не может продолжаться вечно, и правительству все-таки придется серьезно заниматься последствиями инфляции и роста цен, потому что уже сейчас многие эксперты предупреждают, что рост цен достигнет своего пика во второй половине года, когда на нашу экономику уже станут влиять последствия войны в Украине.
И совершенно неадекватными и неуместными кажутся советы Каи Каллас населению о том, что пора начинать экономить. На чем будем экономить, госпожа премьер-министр? На продуктах питания? На товарах первой необходимости? Или перестанем возить своих детей в школу в регионах, где ближайшая школа находится за 10 километров? Потому что, как показывает статистика, больше всего подорожали именно еда, товары первой необходимости и топливо.
И как относится к ее словам о том, что она «ждет конца кризиса, чтобы начать управлять»? Это мы, обычные люди, ждем от нее решения этих проблем, и политиков мы избираем на их высокие должности для того, чтобы они решили сложные проблемы, которые не по зубам среднему человеку.
Про политиков говорят, что настоящие лидеры проявляют себя во время кризисов, но это не случай Каи Каллас.
Правительство должно начать заниматься решением этих проблем, а не ждать, что они решатся сами собой. Из-за проблем такого характера, мы нуждаемся в совершенно иных решениях, нежели в том, чтобы начинать платить какие-то номинальные дотации маленькой части эстонского общества. Конечно, с точки зрения политиков это выгодно, потому что тогда вырастет количество людей, которые от них зависят. И, скорее всего, за них проголосуют, отчего пышным цветом расцветет патернализм. Нужны решения, которые помогли бы большинству общества, а не политикам.
Конечно, государство не может регулировать цены, но оно может, например, оглянуться на пример Польши, где государство временно понизило налоги на электричество, топливо и товары первой необходимости.
Ситуация, где жителю Эстонии приходится платить за электроэнергию и некоторые товары больше, чем в Финляндии, ненормальная, и требует решения как можно скорее. Поэтому, Кая Каллас, пожалуйста, начинайте наконец делать свою работу, а не придумывайте себе причины, почему вы не можете это делать.