Мария Юферева-Скуратовски: сложнее всего придется тем, чьи доходы и так невысокие

Понятно, что сложнее всего придется тем, чьи доходы и так невысокие, в первую очередь, это семьи с детьми, особенно многодетные семьи. Так, процент живущих в относительной бедности многодетных семей выше, чем семей, где растет один или два ребенка. Эти цифры составляют 13,5%, 10,1% и 13,1% соответственно. А средний показатель живущих в относительной бедности детей в нашей стране равен 15,5%. И это данные за 2020 год, то есть докризисные. Понятно, что в течение следующих месяцев положение будет лишь ухудшаться. Поэтому очень вовремя в парламенте был подан законопроект, предусматривающий значительное повышение детских пособий и изменение системы их начисления. Так как законопроект поддерживают четыре их пяти парламентских партий, то есть высокие шансы, что он будет принят. Вкратце о том, какие изменения предполагает законопроект. Пособие на одного ребенка составит 100 евро. Семьям, воспитывающим троих и более детей каждый месяц будут дополнительно выплачивать 700 евро, а семьям, где растут семеро и более детей – 900 евро. Так как в условиях небывалой инфляции рост доходов людей, в том числе и пособий, не поспевает за ростом цен, то законопроект предусматривает ежегодную индексацию пособий для многодетных семей. Я полностью поддерживаю эту инициативу, так как считаю, что для государства во время кризиса совершенно неприемлемо быть в роли стороннего наблюдателя или самоустраняться, полагая, что люди как-нибудь сами выкрутятся. Многим и так уже пришлось пересмотреть свои расходы, от чего-то отказаться. Однако ситуация, когда людям приходится выбирать - оплатить счета за коммунальные услуги или кружок ребенку, сэкономить ли на продуктах, чтобы одеть детей, не является нормальной. Уверена, что помощь людям сейчас куда важнее, чем сбалансированная бюджетная политика, а найти средства при наличии политической воли и возможно.