Во время поездки на поезде президент нашел время для интервью.
Во время поездки на поезде президент нашел время для интервью.
Foto: Sven Arbet
Новости Эстонии
19.05.2022, 14:21

Алар Карис: правительство должно разобраться с проблемой роста цен

 

В интервью изданию Maaleht президент Алар Карис сказал, что действия в ответ на повышение цен нужно предпринимать уже сейчас, а не ждать, пока наступит осень и опять что-то подорожает.

Арго Идеон
Арго Идеон argo.ideon@ekspressmeedia.ee

Сейчас в Эстонии работоспособное правительство?

Это вопрос к самому правительству — насколько оно работоспособное.

Сейчас мы едем с вами в поезде (разговор состоялся во вторник по пути из Рапла в Тюри во время визита президента в Ярвамаа — А.И.), и я не знаю, какова текущая ситуация — договорились ли о чем-то или нет. Посмотрим, но на данный момент это нельзя назвать серьезным правительственным кризисом.

Это политика, партии борются за место под солнцем, чьи-то идеи побеждают. Приближаются выборы, избиратели наблюдают, следят за тем, что происходит.

На прошлой неделе вы сделали заявление, которое сводится примерно к следующему: если не можете работать вместе, расходитесь.

Прежде всего нужно попытаться работать вместе, но если это действительно не получается, то пора расходиться. Я не считаю, что правительство просто должно досиживать до марта следующего года, пока пресса каждый месяц будет наслаждаться подобными конфликтами.

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