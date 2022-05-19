Алар Карис: правительство должно разобраться с проблемой роста цен

Сейчас в Эстонии работоспособное правительство?



Это вопрос к самому правительству — насколько оно работоспособное.

Сейчас мы едем с вами в поезде (разговор состоялся во вторник по пути из Рапла в Тюри во время визита президента в Ярвамаа — А.И.), и я не знаю, какова текущая ситуация — договорились ли о чем-то или нет. Посмотрим, но на данный момент это нельзя назвать серьезным правительственным кризисом.

Это политика, партии борются за место под солнцем, чьи-то идеи побеждают. Приближаются выборы, избиратели наблюдают, следят за тем, что происходит.

На прошлой неделе вы сделали заявление, которое сводится примерно к следующему: если не можете работать вместе, расходитесь.

Прежде всего нужно попытаться работать вместе, но если это действительно не получается, то пора расходиться. Я не считаю, что правительство просто должно досиживать до марта следующего года, пока пресса каждый месяц будет наслаждаться подобными конфликтами.