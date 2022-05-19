19.05.2022, 16:00
ФОТО | Резкое падение: продавцы топлива быстро снизили цену(12)
ФОТО: Delfi lugeja | Delfi lugeja
Вчера цена на бензин достигла рекордного уровня: на основных заправках 95-й бензин продавали по цене 2,059 евро за литр. Сегодня Olerex опустила цену 95-го бензина ниже двух евро.
Вчера мы писали, что цена на бензин продолжает повышаться. Вчера на заправках видели рекордную цену - 95-й бензин стоил 2,059 евро за литр. Сегодня на Olerex цена 95-го бензина опустилась ниже двух евро, до 1,999 евро за литр.
Также снизилась цена на дизельное топливо. Вчера дизельное топливо можно было приобрести по цене 1,829 евро за литр, сегодня цена дизельного топлива составляет 1,799 евро за литр.