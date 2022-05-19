ФОТО | Резкое падение: продавцы топлива быстро снизили цену

Вчера мы писали, что цена на бензин продолжает повышаться. Вчера на заправках видели рекордную цену - 95-й бензин стоил 2,059 евро за литр. Сегодня на Olerex цена 95-го бензина опустилась ниже двух евро, до 1,999 евро за литр.