"Совестно стало, Саша, что я Вам не написала": какие открытки посылали жители и гости Эстонии в начале XX века?
Историк и гид по Нарве Александр Опенко в своем блоге на RusDelfi делится текстом двух открыток из своей коллекции, которые были отправлены в начале XX века.
Пополнение в моем собрании открыток: эта отправлена дочкой княгини Александры Михайловны Волконской из Гунгербурга, где они с мамой отдыхали и поправляли здоровье.
Гунгербург (близ Нарвы)
Средняя 28
(Открытка подписана на английском языке)
"Дорогая миссис Серивенер!
Не зная Вашего летнего адреса, я напишу Вам несколько слов о нас и признаюсь, была бы очень рада услышать новости от Вас. Мама, спасибо Богу, чувствует себя намного лучше в этом году и мы счастливы здесь. Время летит слишком быстро! Всего Вам самого наилучшего от всех нас, дорогая миссис Серивенер! Очень нежно обнимаю Вас, Нати Волконская"
Отправлено 13.07.1904
Госпоже Серивенер
Петербург
Университетская набережная д. 24, кв. 34.
От княгини Александры Михайловны Волконской, Гунгербург, Эстляндия
Парень наверняка из открытки ничего и не понял! Это " да" или "нет" ? Ха- ха! Ох, уж эти девушки... Отослано в Оберпален (современный Пыльтсамаа).
"Совестно стало, Саша, что я Вам не написала. Была далеко, впечатлений было много и разных, а я уже Вас и позабыла. Но хотелось бы Вам о себе напомнить, поэтому отправляю открытку на Ваши поиски. Если есть время, напишите: Москва, Серпуховка, Коммерческий Институт. Вот видите, куда я попала. Я чувствую себя там почти как дома. Что Вы делаете? Летом были /не были в Петербурге. Я на своем дряхлом велосипеде почти все лето каталась по миру. Как-то, после поездки (была в Тарту), я нашла Вашу открытку. Так как она пришла давно, не стала отвечать – простите! Живите прекрасно! Я в 20-ых числах уезжаю. С новым годом Вас и коллег. Лилли".
Лоопре, 4 мая 1908 года.