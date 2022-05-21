"Совестно стало, Саша, что я Вам не написала": какие открытки посылали жители и гости Эстонии в начале XX века?

Не зная Вашего летнего адреса, я напишу Вам несколько слов о нас и признаюсь, была бы очень рада услышать новости от Вас. Мама, спасибо Богу, чувствует себя намного лучше в этом году и мы счастливы здесь. Время летит слишком быстро! Всего Вам самого наилучшего от всех нас, дорогая миссис Серивенер! Очень нежно обнимаю Вас, Нати Волконская"

"Совестно стало, Саша, что я Вам не написала. Была далеко, впечатлений было много и разных, а я уже Вас и позабыла. Но хотелось бы Вам о себе напомнить, поэтому отправляю открытку на Ваши поиски. Если есть время, напишите: Москва, Серпуховка, Коммерческий Институт. Вот видите, куда я попала. Я чувствую себя там почти как дома. Что Вы делаете? Летом были /не были в Петербурге. Я на своем дряхлом велосипеде почти все лето каталась по миру. Как-то, после поездки (была в Тарту), я нашла Вашу открытку. Так как она пришла давно, не стала отвечать – простите! Живите прекрасно! Я в 20-ых числах уезжаю. С новым годом Вас и коллег. Лилли".