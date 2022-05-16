В отношении скандального Варро Вооглайда завели дело из-за того, что он прогнал журналиста с митинга

17 февраля угодивший в скандал с высказываниями об оккупации Россией Эстонии активист Варро Вооглайд выгнал журналиста Postimees Сандера Пунамяэ с традиционной акции протеста, которую Вооглайд проводит каждую неделю у Тоомпеа, 17. После его слов и по мере нарастания напряжения присутствующие стали хором скандировать в адрес журналиста ”Вон! Вон! Вон!”

Полиция недоумевала от такого поворота дела и сказала журналисту, что у всех есть право находиться на общественной акции.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валтер Пярн сказал после мероприятия, что у всех есть конституционное право участвовать в общественном собрании, в том числе и у посторонних людей.

Организатор мероприятия может потребовать от человека его покинуть в случае грубого нарушения порядка проведения собрания.

"Мы объяснили это и организатору демонстрации, который сегодня на проходящей на Тоомпеа акции потребовал ухода журналиста", - сказал Пярн.