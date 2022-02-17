ВИДЕО | ”Вон! Вон! Вон!” Угодивший в скандал Вооглайд велел "убираться" журналисту, пришедшему освещать пикет. На это обратила внимание полиция

”Стыдно!, — произнес Вооглайд с импровизированной трибуны. — Не надо вмешиваться, я сам с этим справлюсь. Я организую этот пикет, я отвечаю за его организацию, у меня как у организатора имеется законное право требовать, чтобы провокаторы покинули это место. Я сейчас я повторяю эту просьбу, которую я уже произносил: прошу провокаторов уйти”.

После его слов и по мере нарастания напряжения присутствующие стали хором скандировать в адрес журналиста ”Вон! Вон! Вон!”

Сам Пунамяэ позже сказал Delfi, что почувствовал себя в окружении конфронтационно настроенных людей очень некомфортно. Хотя он знает, что как журналист имеет право находится на месте проведения демонстрации и освещать ее, тем не менее он в целях личной безопасности решил оттуда уйти.

"Я знаю, что Варро Вооглайд имеет такую силу над этой группой людей, что их понятие такое: если Варро сказал, значит нельзя", - прокомментировал ситуацию Пунамяэ.

Полиция недоумевала от такого поворота дела и сказала журналисту, что у всех есть право находится на общественной акции.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валтер Пярн сказал после мероприятия, что у всех есть конституционное право участвовать в общественном собрании, в том числе и у посторонних людей.

Организатор мероприятия может потребовать от человека его покинуть в случае грубого нарушения порядка проведения собрания.

"Мы объяснили это и организатору демонстрации, который сегодня на проходящей на Тоомпеа акции потребовал ухода журналиста", - сказал Пярн.

Более подробно о скандале читайте ЗДЕСЬ.

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