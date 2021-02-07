Рихо Террас намерен требовать в Европарламенте отставки Жозепа Борреля

Представитель Эстонии в Европарламенте Рихо Террас (Isamaa) намерен собрать подписи своих европейских коллег под заявлением с требованием отставки главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, визитом которого в Москву осталось недовольно мировое сообщество.
”Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского Союза должность”, — сказал Террас.
Он сообщил Delfi, что за выходные уже заручился поддержкой более 20 человек (всего в Европарламенте 705 представителей) и с началом рабочей недели надеется, что это число существенно увеличится.
Европейские комментаторы уже назвали визит Борреля в Москву катастрофой и унижением.
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