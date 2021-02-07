Катастрофа и унижение. Европейские комментаторы — о визите Борреля в Москву

Европейские специалисты по России и политики демонстрируют редкое единодушие в отношении итогов визита главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля в Москву. Прекраснодушная попытка Борреля протянуть России руку обернулась позорным провалом, говорят они.

Жозеп Боррель отправился в Москву в то самое время, когда в Евросоюзе обсуждают новые санкции против российских высших чиновников и магнатов как ответ на преследования Алексея Навального и подавление мирных акций протеста.

Сам глава Службы внешних действий Евросоюза объясняет, что поехал в Россию, поскольку, с одной стороны, уверен, что контакты с ней нужно поддерживать, несмотря на разногласия, а с другой — счел необходимым собрать информацию перед саммитом ЕС в конце марта, на котором будет обсуждаться политика в отношении России.

Но, по мнению критиков Борреля, то, как он выступил в Москве и что говорил, позволяет назвать его визит катастрофическим провалом.

"В целом выступление Борреля было катастрофой. Он признал, что ЕС не сделал никаких шагов в сторону принятия новых санкций в отношении России в связи с делом Навального. Затем Боррель, бывший министр иностранных дел Испании, стоял и молчал с полуулыбкой на лице, когда [глава МИД России Сергей] Лавров в заключительном слове обругал ЕС, назвав его "ненадежным партнером", — пишет европейская версия международного издания Politico.

"Боррель сказал, что он передал недовольство ЕС арестом Навального, — продолжает Politico, — но его слова оказались в тени напористого ответа Лаврова, который снова заявил о сомнениях в выводах Запада об отравлении Навального боевым нервно-паралитическим веществом — выводах, которые канцлер Германии Англеа Меркель лично огласила в Берлине, где лечили Навального. Лаборатории во Франции и Швеции, как и Организация по запрещению химического оружия, подтвердили выводы немцев".

От имени крупнейшей фракции в Европарламенте, фракции Европейской народной партии, визит Борреля жестко раскритиковала ее вице-председатель, бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете.

"Выступать на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в то время, когда ведущий оппозиционный политик Алексей Навальный снова под судом по политически мотивированным обвинениям, не помогает его делу. Это — пощечина всем, кто защищает демократию", — заявила Калниете.

"Визит […] имел бы смысл только в том случае, если бы он посетил Алексея Навального и провел обстоятельную беседу с теми, кто стоит за демократию. В реальности Боррель даже не попытался встретиться с Навальным. И даже не попытался напомнить о Крыме. Мы ожидали от Верховного представителя ЕС по иностранным делам, что он будет защищать европейские ценности, а не станет инструментом кремлевской пропаганды", — возмущена Калниете, которая отвечает во фракции ЕНП за внешнеполитическую повестку.

Известный политолог и специалист по России и Восточной Европе Марк Галеотти в статье в британском журнале Spectator напоминает, что многие призывали Борреля отменить визит. Боррель, с точки зрения Галеотти, зря не послушался.

"Это был мастер-класс всего наихудшего в дипломатии Евросоюза. Спорный визит Борреля в Москву стал триумфом. Правда, к сожалению, триумфом для русских", — пишет Галеотти.

Галеотти, как и многие другие комментаторы, отмечает, что Боррель не попытался встретиться ни с Навальным, ни хотя бы с его соратниками, что порадовал россиян заявлениями о отстуствии (пока) конкретных планов насчет новых санкций, но в ответ услышал от Лаврова обвинения в "ненадежности", и что вдобавок Россия в день визита объявила о высылке дипломатов трех стран ЕС, обвинив их в участии в акциях протеста.

"Кремль хочет доказать, что его не запугать и что он не станет из-за санций менять свою политику. Учитывая, что русские, кажется, опасаются лезть в драку с администрацией Байдена, возможно, она почувствовала, что можно безнаказанно покуражиться над Боррелем и ЕС. Посмотрим, окажутся ли они правы", — пишет Марк Галеотти.

Первая возможность "посмотреть" предоставится 22 февраля на очередном совещении министров иностранных дел Евросоюза.

Глава русской редакции "Немецкой волны" Кристиан Триппе предполагает, что результаты визита Борреля обязательно повлияют и на дискуссию глав МИД стран Евросоюза, и на решения саммита в конце марта.

"Руку, которую Боррель столь явно протянул Москве, та так же демонстративно оттолкнула. Правительства некоторых стран ЕС поначалу проявили нерешительность, когда рассматривался вопрос о введении новых санкций против России в связи с несправедливым судебным приговором Навальному. Теперь, когда Боррель возвращается из Москвы оскорбленным и с пустыми руками, дальнейшие санкции неизбежны", — пишет Триппе.

Глава комитета по внешней политике парламента Эстонии Марко Михкельсон считает, что вся атмосфера в отношениях ЕС и России с учетом судов над Навальным и прочих событий сейчас очень неудачна для визита в Москву.

"Поехать в Москву и слушать там лекцию Лаврова о том, какой Евросоюз неконструктивный и ненадежный партнер, и как в Евросоюзе обходятся с демонстрантами еще жестче, чем в России, и как Россия защищает международное право — это все были очень агрессивные заявления. Я бы даже сказал, недостойные со стороны Лаврова в отношении Борреля, который все-таки прилетел в Москву искать хоть какие-то возможности диалога", — цитирует Михкельсона эстонская телерадиокомпания ERR.

Британская газета Telegraph назвала визит Борреля "унизительным" и процитировала пожелавшего остаться неназванным бывшего высокопоставленного чиновника администрации США (при президенте Бараке Обаме), который сказал, что Боррелю не следовало ехать в Москву, не обеспечив заранее хоть какой-нибудь осязаемый результат визита.

"Не слишком хорошее выступление Борреля. Он оказался неподготовленным. Лавров играл по своим правилам и получил все, что хотел", — сказал газете европейский дипломат, также пожелавший остаться неназванным.

А один из видных и решительных британских евроскептиков, бывший лидер Консервативной партии Иэн Данкан Смит высказался коротко и без дипломатических оборотов.

"Это пример того, как ЕС целует Россию с тыльной стороны", — заявил брекзитер.