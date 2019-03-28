28.03.2019, 12:06
ВИДЕО | "Это Освенцим". Лукашенко уволил вице-премьера, министра и губернатора после посещения коровника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 марта отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.
Чиновники покинули свои посты после того, как 26 марта Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс ”Слижи” в Шкловском районе Могилевской области, пишет Meduza. Он остался недоволен беспорядком в производственных помещениях и условиями содержания коров. ”Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю”, — обратился Лукашенко к чиновникам.
После посещения коровника Лукашенко поручил снять с должностей ответственных за состояние молочно-товарного комплекса и возбудить уголовные дела.