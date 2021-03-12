Почему Восточная Европа стала гомофобной? Ведь раньше Восток был толерантнее Запада

Депутаты Европарламента большинством голосов 11 марта приняли декларацию, объявляющую Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИ". Решение стало реакцией на нарушение прав представителей сексуальных меньшинств в Польше, где в 2019-2020 годах местные власти объявили ряд регионов "зонами, свободными от идеологии ЛГБТИ", но также и в других восточноевропейских странах. Писатель и журналист Норберт Маппес-Нидик (Norbert Mappes-Niediek) рассуждает о причинах гомофобии в этом регионе:

"В коммунистические времена гомосексуальность называли бы "пережитком капитализма". После падения коммунистических режимов отношение к гомосексуалам стало одной из первых линий разлома между Востоком и Западом. С 1989-90 годов националистические политики в Восточной Европе, обычно противопоставляющие "толерантность" жителей своих стран "чванливости" и "миссионерству" Запада, начали насаждать агрессивную нетерпимость к лесбиянкам и геям.

Нетерпимость и гомофобия — не восточноевропейская особенность

"Будь нетерпимым, будь нормальным!", — гласила надпись на одном из плакатов ультраправой партии в Болгарии. Далеко не все гомофобы выразились бы с такой беспощадной жесткостью. Кому захочется слыть нетерпимым? Но партия уловила самую суть проблемы.

При всем при этом нетерпимость — и уж тем более, гомофобия — никоим образом не являются восточноевропейской особенностью. Напротив, в плане сексуальной ориентации в Восточной Европе долгое время царила гораздо большая толерантность, чем, скажем, в Германии или Великобритании.

Ведь именно в западных странах в буржуазную эпоху вспыхивали великие исторические скандалы, связанные с "мужеложством". В Англии это был громкий судебный процесс против Оскара Уайльда в 1895 году, а позже еще один — против Питера Уальдблада в 1954 году. В Германии — судебный процесс над князем Филиппом цу Эйленбургом (Fürsten zu Eulenburg) в 1906 году, скандалы вокруг начальника штаба штурмовых отрядов НСДАП Эрнста Рёма (Ernst Röhm) в 1931-32 годах, а в 1983 году — анонимные обвинения в адрес генерала бундесвера Гюнтера Кисслинга (Günter Kissling), вынудившие его преждевременно уйти в отставку.