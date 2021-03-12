Почему Восточная Европа стала гомофобной? Ведь раньше Восток был толерантнее Запада

Попытка психологизации гомосексуальности провалилась
Различия между Востоком и Западом Даннекер видит не только в волне гомофобии, поднявшейся после 2000 года, но и в истории преследования гомосексуалов. На Западе, в частности, в Англии и Германии, после длительного периода "проблематизации" произошло своеобразное "негативное просвещение".
Вместо того, чтобы просто осуждать гомосексуальность как грех, ее долгое время пытались интерпретировать как психическое отклонение или невроз. Какое-то время на Западе искали "причины", по которым человек становится гомосексуалом. "Но найти ничего не удалось", — говорит Даннекер. Так что оставалось только принять это как данность.
Геи как "еретические иконы дьявола"
В то же время в Восточной Европе, в особенности, в России, где, в соответствии с православной традицией, действие главенствует над "внутренней мотивацией", важным считается не то, что человек чувствует, а то, что он делает. Именно поэтому широкие слои населения еще более агрессивно реагируют на демонстративный, эксгибиционистский, нравоучительный элемент в движении за права ЛГБТИ.
Даже социолог Игорь Кон, известный борец за права геев в России, не скрывал раздражения от гей-парадов: "Некоторым они напоминают студенческие пропагандистские отряды времен СССР, которые должны были учить колхозников собирать урожай". Терпимость стала предметом обсуждения, а гомосексуалы, как и участники западных гей-парадов, превратились в иконы — еретические иконы дьявола. И это не сулит ничего хорошего для их признания в будущем".
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