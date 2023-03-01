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Валасте
16
статей
ВИДЕО | Фантастика! Северное сияние над водопадом Валасте
01.03.2023, 13:08
Sergei Listov
ФОТО и ВИДЕО | Как водопад Валасте превратился в ледяное царство
(1)
08.02.2023, 12:05
Sergei Listov
ФОТО | Дух захватывает! Ледяная симфония водопада Валасте
24.11.2021, 12:39
Рейн Сикк, Maaleht,
Свен Арбет
ВИДЕО | Нарва-Йыэсуу — самый русский курорт Эстонии
30.10.2020, 09:30
ФОТО | ”Восточный рокот”: в Ида-Вирумаа саперы обезвредили более тысячи снарядов
25.09.2020, 15:23
ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды
13.11.2018, 12:25
ФОТО: Водопад Валасте вновь превратился в ледяную сказку
16.01.2018, 19:20
Евгений Капов
ФОТО: На хуторах и мызах Ида-Вирумаа прошел день открытых дверей
23.07.2017, 18:54
Евгений Капов
В окрестностях водопада Валасте нашли большое количество взрывных устройств
26.06.2017, 21:05
Опытная туристка советует: весеннее путешествие из Пуртсе в Тойла
12.04.2017, 09:20
Департамент: смотровая площадка у водопада Валасте давно закрыта для посетителей
12.03.2017, 20:40
Мужчина упал со смотровой площадки водопада Валасте
11.03.2017, 21:11
ФОТО: В Ида-Вирумаа рассвет встречали поднятием флагов
24.02.2017, 13:10
Евгений Капов
ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Закованный во льды водопад Валасте
25.12.2016, 18:50
ФОТО: В Валасте встретили праздничное утро подъемом флага и песнями
24.02.2016, 10:20
Евгений Капов
ФОТО: На берег Финского залива в Валасте пришла сказка
30.12.2015, 17:20
Евгений Капов
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