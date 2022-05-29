Пошаговая инструкция: как получить компенсацию из нового фонда страхования от вакцинации?
С прошлого понедельника, 2 мая, начал прием заявлений фонд страхования от вакцинации. Только в первый день было подано 47 ходатайств. В целом же государство предполагает, что их может быть около 400. Какие же суммы предусмотрены за те или иные побочные эффекты от вакцин против коронавируса и по каким причинам людям чаще всего отказывают, выяснила "МК-Эстония".
В прошлом году из-за осложнений после вакцинации скончался спасатель. Ему был 31 год, и на прививку его отправил работодатель. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней его отвезли в больницу. Спасти его медики уже не смогли.
По заключению Департамента лекарств, связь между вакцинацией и смертью молодого мужчины не исключена. Ему сделали прививку вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).
По словам пресс-секретаря Больничной кассы Маргариты Купченковой, в этом случае наследник погибшего может потребовать от государства компенсацию.
Если после вакцинации наступила смерть, то компенсация может варьироваться от 50 000 до 100 000 евро.
Миллион евро ждет получателей
С 1 мая люди, здоровью которых прививка от коронавируса нанесла серьезный вред, могут подать в Больничную кассу заявление на получение компенсации.
Последствия, которые появились после вакцинации от коронавируса, компенсируют задним числом — если они были выявлены не ранее декабря 2020 года.
Всего на выплату компенсаций был выделен 1 млн евро.
Классификация и характеристики тяжести вреда здоровью будут определять специалисты Департамента лекарств на основании постановления министра здравоохранения и труда, в котором вред здоровью описывают по степени тяжести.
Оценку связи между ущербом для здоровья и проведенной вакцинацией проводит Департамент лекарств.
Многие давно уже ждали, когда заработает фонд страхования от вакцинации. И только за первую неделю мая от жителей Эстонии поступило уже 299 ходатайства о компенсации. Из них три ходатайства подали родственники умерших после вакцинации людей.
”Но нужно понимать, что это не значит, что во всех этих случаях будет выявлена связь между вакцинацией и смертью человека, — подчеркивает представитель БК Рихо Пеэк. — Также иногда чей-то родственник может попытаться получить компенсацию, заявляя, что человек умер из-за последствий вакцинации, но на самом деле человек мог попасть, например, в ДТП, и все закончилось летальным исходом. Эти случаи тоже попадают в статистику количества заявлений, поданных родственниками умерших, потому что заявитель — наследник. Действительно ли смерть вызвала вакцинация — выяснится в ходе разбирательства в Департаменте лекарств”.
Но пока что все заявления еще находятся в БК, и, по состоянию на утро 6 мая, из БК в Департамент лекарств из этих 292 ходатайств еще не передали ни одного.
”Им нужно оценить, соответствует ли ходатайство требованиям, — объясняют в Департаменте лекарств, — и это занимает время. У БК есть на это 30 дней. Также они должны проверить, дал ли пациент БК и Департаменту лекарств доступ к данным своей медицинской карты”.
Там разъясняют, что пока невозможно вывести статистику — какой вред здоровью, согласно утверждениям пациента, нанесла ему вакцина: средний, тяжелый или очень тяжелый. Потому что оценку будут проводить не в БК, а в Департаменте лекарств. БК просто будет проверять ходатайства на соответствие критериям и переправлять их в департамент, где врачи будут рассматривать каждое заявление индивидуально и выяснять, есть ли у проблем со здоровьем связь с вакцинацией.
”Как правило, каждое ходатайство будут рассматривать минимум два врача, — говорят в Департаменте лекарств. — Но это зависит от объема работы. При необходимости в сложных случаях мы можем привлекать также экспертов со стороны — врачей нужной специальности. Но мы обязательно будем следить, чтобы не возникло конфликта интересов — чтобы этот врач не принимал участия в лечении данного пациента”.
Пошаговая инструкция
1. Проверьте, выполнены ли все условия для подачи заявления: вакцинация должна быть сделана в Эстонии. Проблемы со здоровьем, возникшие после вакцинации, должны длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Проблемы со здоровьем должны быть документально подтверждены врачом.
2. Подайте заявление. Заявление вместе с необходимыми документами можно подать в Больничную кассу на www.digilugu.ee, отправить по электронной почте в Больничную кассу или прислать в конверте по обычной почте также в Больничную кассу.
NB! Если вы подаете заявление за кого-то и являетесь законным представителем этого человека на иных основаниях, чем те, которые указаны в Регистре народонаселения, то вы должны прикрепить также к заявлению документы, доказывающие, что вы — наследник данного человека или его доверенное лицо (тогда нужно прикрепить доверенность).
3. Если вы подаете ходатайство по интернету, то чтобы найти подходящий бланк заявления, вы должны сначала заполнить небольшую анкету на сайте www.haigekassa.ee.
4. Обязательно при подаче ходатайства укажите, что даете Больничной кассе и Департаменту лекарств доступ к документам на портале Digilugu. Тогда дополнительные документы к ходатайству добавлять не нужно.
5. Если лечение последствий после вакцинации проходило за границей, необходимо представить копии и переводы медицинских документов из заграничных медучреждений.
6. Неважно, каким путем вы подаете — через портал Digilugu, по электронной или обычной почте — вы должны заполнить все необходимые поля в заявлении, ответить на все вопросы и приложить все необходимые документы.
7. Когда в Больничной кассе получат ваше заявление, вам придет об этом подтверждение на тот адрес электронной почты, который вы указали в заявлении. Никаких отдельных уведомлений на портале Digilugu не появится. После подачи заявления Больничная касса оценит, соответствует ли заявление условиям компенсации. На это у них есть 30 дней.
8. Если заявление отвечает всем требованиям, то Больничная касса отправляет его в Департамент лекарств, который должен оценить наличие по крайней мере вероятной причинно-следственной связи между вакцинацией и причиненным ущербом здоровья. На это у них есть 90 дней.
9. На ваше ходатайство должны ответить в течение 150 дней с даты его подачи.
10. Если связь между вакцинацией и вредом для здоровья выявится, то вам выплатят компенсацию. Подоходный налог с этой компенсации платить не нужно.