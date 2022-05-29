Пошаговая инструкция: как получить компенсацию из нового фонда страхования от вакцинации?

”Но нужно понимать, что это не значит, что во всех этих случаях будет выявлена связь между вакцинацией и смертью человека, — подчеркивает представитель БК Рихо Пеэк. — Также иногда чей-то родственник может попытаться получить компенсацию, заявляя, что человек умер из-за последствий вакцинации, но на самом деле человек мог попасть, например, в ДТП , и все закончилось летальным исходом. Эти случаи тоже попадают в статистику количества заявлений, поданных родственниками умерших, потому что заявитель — наследник. Действительно ли смерть вызвала вакцинация — выяснится в ходе разбирательства в Департаменте лекарств”.

Многие давно уже ждали, когда заработает фонд страхования от вакцинации. И только за первую неделю мая от жителей Эстонии поступило уже 299 ходатайства о компенсации. Из них три ходатайства подали родственники умерших после вакцинации людей.

Классификация и характеристики тяжести вреда здоровью будут определять специалисты Департамента лекарств на основании постановления министра здравоохранения и труда, в котором вред здоровью описывают по степени тяжести.

Последствия, которые появились после вакцинации от коронавируса, компенсируют задним числом — если они были выявлены не ранее декабря 2020 года.

С 1 мая люди, здоровью которых прививка от коронавируса нанесла серьезный вред, могут подать в Больничную кассу заявление на получение компенсации.

Если после вакцинации наступила смерть, то компенсация может варьироваться от 50 000 до 100 000 евро.

В прошлом году из-за осложнений после вакцинации скончался спасатель. Ему был 31 год, и на прививку его отправил работодатель. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней его отвезли в больницу. Спасти его медики уже не смогли. По заключению Департамента лекарств , связь между вакцинацией и смертью молодого мужчины не исключена. Ему сделали прививку вакциной Vaxzevria ( AstraZeneca ).

Но пока что все заявления еще находятся в БК, и, по состоянию на утро 6 мая, из БК в Департамент лекарств из этих 292 ходатайств еще не передали ни одного.

”Им нужно оценить, соответствует ли ходатайство требованиям, — объясняют в Департаменте лекарств, — и это занимает время. У БК есть на это 30 дней. Также они должны проверить, дал ли пациент БК и Департаменту лекарств доступ к данным своей медицинской карты”.

Там разъясняют, что пока невозможно вывести статистику — какой вред здоровью, согласно утверждениям пациента, нанесла ему вакцина: средний, тяжелый или очень тяжелый. Потому что оценку будут проводить не в БК, а в Департаменте лекарств. БК просто будет проверять ходатайства на соответствие критериям и переправлять их в департамент, где врачи будут рассматривать каждое заявление индивидуально и выяснять, есть ли у проблем со здоровьем связь с вакцинацией.

”Как правило, каждое ходатайство будут рассматривать минимум два врача, — говорят в Департаменте лекарств. — Но это зависит от объема работы. При необходимости в сложных случаях мы можем привлекать также экспертов со стороны — врачей нужной специальности. Но мы обязательно будем следить, чтобы не возникло конфликта интересов — чтобы этот врач не принимал участия в лечении данного пациента”.

Пошаговая инструкция

1. Проверьте, выполнены ли все условия для подачи заявления: вакцинация должна быть сделана в Эстонии. Проблемы со здоровьем, возникшие после вакцинации, должны длиться не менее четырех месяцев или заканчиваться смертью. Проблемы со здоровьем должны быть документально подтверждены врачом.

2. Подайте заявление. Заявление вместе с необходимыми документами можно подать в Больничную кассу на www.digilugu.ee, отправить по электронной почте в Больничную кассу или прислать в конверте по обычной почте также в Больничную кассу.