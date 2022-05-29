Санкции поставили под вопрос пенсии от России, которые должны прийти в конце мая

Между Эстонией и Россией заключен договор о сотрудничестве в области пенсионного страхования, который регулирует взаимную выплату пенсий. То есть Департамент социального страхования Эстонии платит пенсию своим пенсионерам, которые живут в России, перечисляя деньги в Пенсионный фонд России, и отправляет список с пояснениями, кому какую сумму надо выплатить. То же самое делает Пенсионный фонд РФ касательно пенсионеров, которые получают пенсию от России.

Выплаты происходят каждый квартал. В конце февраля деньги пришли еще без проблем, но затем из-за войны в Украине были введены санкции, и многие эстонские банки отказались от платежей в РФ и из России. И деньги, которые должны прийти в конце мая, теперь под вопросом.

Что компенсируют, а что нет?

”Выплаты за второй квартал под вопросом. Из России можно отправлять деньги в Эстонию только через те банки, в отношении которых Евросоюз и США не ввели санкций. Банки, действующие в Эстонии, могут совершать сделки только с теми российскими банками, на которые не распространяются санкции”, — объясняют в Департаменте социального страхования.

Но в худшем случае, если деньги к концу мая не придут, государство обещает позаботиться о тех, кто получал российскую пенсию.

”Во-первых, если у них вообще больше нет никаких доходов, то они имеют право на прожиточное пособие, — разъясняют в департаменте. — Во-вторых, многие из них работали и в Эстонии, поэтому у них есть и эстонская пенсия”.

При этом есть еще и российские военные пенсионеры, которые не подпадают под действие пенсионного договора между двумя странами: они получают деньги по другому межгосударственному договору напрямую на свой счет, и этим Департамент социального страхования не занимается.