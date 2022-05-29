Санкции поставили под вопрос пенсии от России, которые должны прийти в конце мая(19)
Эстония вместе с Пенсионным фондом России ищут возможности, как, несмотря на санкции, выплатить пенсии пенсионерам, проживающим в ЭР и РФ. Под вопросом как пенсии от Эстонии тем, кто живет в РФ, так и пенсии от России тем, кто живет в ЭР. Российские СМИ при этом советуют просто открыть счет в российском банке, и пусть пенсия приходит туда. Департамент социального страхования, однако, заверяет, что это — не выход, и обещает, что они выплатят компенсацию, если по какой-то причине пенсионные деньги из России в Эстонию не придут, пишет "МК-Эстония".
Между Эстонией и Россией заключен договор о сотрудничестве в области пенсионного страхования, который регулирует взаимную выплату пенсий. То есть Департамент социального страхования Эстонии платит пенсию своим пенсионерам, которые живут в России, перечисляя деньги в Пенсионный фонд России, и отправляет список с пояснениями, кому какую сумму надо выплатить. То же самое делает Пенсионный фонд РФ касательно пенсионеров, которые получают пенсию от России.
Выплаты происходят каждый квартал. В конце февраля деньги пришли еще без проблем, но затем из-за войны в Украине были введены санкции, и многие эстонские банки отказались от платежей в РФ и из России. И деньги, которые должны прийти в конце мая, теперь под вопросом.
Что компенсируют, а что нет?
”Выплаты за второй квартал под вопросом. Из России можно отправлять деньги в Эстонию только через те банки, в отношении которых Евросоюз и США не ввели санкций. Банки, действующие в Эстонии, могут совершать сделки только с теми российскими банками, на которые не распространяются санкции”, — объясняют в Департаменте социального страхования.
Но в худшем случае, если деньги к концу мая не придут, государство обещает позаботиться о тех, кто получал российскую пенсию.
”Во-первых, если у них вообще больше нет никаких доходов, то они имеют право на прожиточное пособие, — разъясняют в департаменте. — Во-вторых, многие из них работали и в Эстонии, поэтому у них есть и эстонская пенсия”.
При этом есть еще и российские военные пенсионеры, которые не подпадают под действие пенсионного договора между двумя странами: они получают деньги по другому межгосударственному договору напрямую на свой счет, и этим Департамент социального страхования не занимается.
”Тех же, кому Россия платит пенсию по договору о сотрудничестве, в первом квартале было 4082 человека, — говорит руководитель отдела пенсий департамента Катре Палль. — Средняя пенсия от России для наших пенсионеров — 57 евро в месяц. Но размер пенсий там очень разный: минимальная может быть меньше 1 евро в месяц, максимальная, которую получили в первом квартале, была чуть меньше 500 евро в месяц”.
Для сравнения, средняя пенсия, которую платит Эстония своим пенсионерам, которые живут в России, — 215 евро в месяц. И эти пенсии сейчас тоже под вопросом.
Еще один риск: колебания рубля. Пенсии от России рассчитывают в рублях и переводят в Эстонии раз в квартал всю сумму разом — но в евро и по действующему на тот момент курсу. И вполне может быть, что из-за изменений в курсе валют сумма пенсии может быть меньше обычного.
”Но большинство получающих пенсию от России получает также и эстонскую пенсию, — констатируют в Департаменте социального страхования. — Так что совсем без дохода они остаться не должны. Но если пенсия по договору между странами вдруг окажется меньше ставки народной пенсии (275,34 евро в месяц), то мы компенсируем им разницу, чтобы в месяц суммарно получалось хотя бы 275,34 евро. Для этого нужно обратиться к нам — в Департамент социального страхования”.
Но так как пенсионный возраст в России наступает раньше, чем в Эстонии, то вполне может быть, что человек получает только российскую пенсию.
”В таком случае мы разницу между российской пенсией и 275,34 евро не компенсируем”, — подчеркивают в Департаменте социального страхования.
Однако они заверяют: пока еще нельзя с уверенностью сказать, что деньги из России во втором квартале не поступят. И подчеркивают, что они совместно с Пенсионным фондом РФ ищут решение.
”Эстония в любом случае будет продолжать платить своим жителям пенсию”, — заверяют в департаменте.
Поможет ли российский счет?
Российские СМИ на той неделе тоже писали об этой проблеме. В частности, газета ”Коммерсантъ” сообщила, что живущие за границей россияне, которым не выплачивают пенсию из-за санкций, смогут получить ее на рублевый счет в российском банке. И соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
”(Выплату произведут. — Прим. ”Ъ”) путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, — сказано в постановлении.
”Чтобы получить выплату по этой схеме, нужно обратиться с письменным или электронным заявлением в осуществляющие выплаты ведомства, — отмечает ”Коммерсантъ”. — В обращении должны быть указаны реквизиты российского счета. Выплаты, механизмы которых оказались под санкциями, приостановят до получения заявления”.
Так что теоретически это может быть запасным планом для тех, кто боится не получить свою российскую пенсию и имеет возможность выехать в РФ, чтобы открыть там счет в банке. Например, в Ивангороде есть представительство Сбербанка. Но чтобы открыть счет в Сбербанке, нужна миграционная карта, вид на жительство или российский внутренний паспорт.
Если же человек сам выехать в РФ не может, то нужно попросить кого-то из родственников. И ко всем вышеперечисленным документам у него должна быть также заверенная нотариусом доверенность от вас на этого человека.
Однако Департамент социального страхования не советует открывать российский счет: ”По договору, пенсии от России выплачивает Департамент социального страхования. Россия не будет выплачивать по договору пенсии прямо на счета людей. Так что открытие счета в России не является решением, и этого делать не нужно. Конечно, если Россия уже платит пенсию или пособие прямо на российский счет, и это никоим образом не касается двустороннего договора между Эстонией и РФ, то мы этим не занимаемся, поэтому никаких рекомендаций дать не можем. Но в любом случае, если вы уже в пенсионном возрасте по эстонским законам, и ваша пенсия от России не поступит вообще или окажется меньше ставки народной пенсии (275,34 евро в месяц), то мы компенсируем разницу между пенсией и 275,34 евро в месяц”.