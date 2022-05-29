ВНИМАНИЕ! Какие игрушки, бытовые приборы и прочие товары внесены в Эстонии в черный список?

Эстония в 2021 году через систему быстрого оповещения RAPEX сообщила о 16 обнаруженных на эстонском рынке опасных товарах. Для сравнения Латвия сообщила о тринадцати, а Литва — о шестидесяти четырех видах опасных товаров. Система RAPEX была создана для борьбы с распространением опасных товаров и для улучшения сотрудничества надзорных органов, осуществляющих контроль над тем, что продается на рынках.

Товары, информация о которых появилась в системе, могут быть причиной различных рисков, в том числе удушья и удушения, вызывать нарушения слуха или зрения, приводить к опасным ситуациям, представлять риск окружающей среде и так далее. В 2021 году государства-члены уведомили о 2142 опасных товарах. Что касается тех вещей, о которых заявила Эстония, 15 были защитными масками (не дают должной защиты, не соответствуют требованиям) и 1 — зимней жидкостью для омывания стекол (товар содержал большое количество метанола — более 28% по весу).

Эстония ведет и свой отдельный регистр, и в 2022 году вредных товаров там уже прибавилось.

”Регистр опасных товаров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора содержит информацию о товарах, которые были объявлены как опасные через систему быстрого оповещения ЕС RAPEX и в отношении которых были приняты различные меры, — поясняет начальник отдела безопасности продукции департамента Яна Балютис-Кютт. — В регистре содержатся товары, которые объявлены небезопасными с этого года и существование которых на эстонском рынке было установлено или в отношении которых есть подозрения, что они попали к эстонским потребителям”.

Как только товар официально объявляется небезопасным, по словам представителя Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, он обычно отзывается от конечных пользователей, но это не единственная мера.