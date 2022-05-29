ВНИМАНИЕ! Какие игрушки, бытовые приборы и прочие товары внесены в Эстонии в черный список?
Нормы Евросоюза, сертификаты соответствия — кажется, что все это автоматически убережет покупателя от приобретения какой-то опасно некачественной вещи. Однако это не так, и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора регулярно выявляет на полках наших магазинов вещи, которыми лучше не пользоваться. Что это за товары и чем они могут быть вредны — узнала ”МК-Эстония”.
Эстония в 2021 году через систему быстрого оповещения RAPEX сообщила о 16 обнаруженных на эстонском рынке опасных товарах. Для сравнения Латвия сообщила о тринадцати, а Литва — о шестидесяти четырех видах опасных товаров. Система RAPEX была создана для борьбы с распространением опасных товаров и для улучшения сотрудничества надзорных органов, осуществляющих контроль над тем, что продается на рынках.
Товары, информация о которых появилась в системе, могут быть причиной различных рисков, в том числе удушья и удушения, вызывать нарушения слуха или зрения, приводить к опасным ситуациям, представлять риск окружающей среде и так далее. В 2021 году государства-члены уведомили о 2142 опасных товарах. Что касается тех вещей, о которых заявила Эстония, 15 были защитными масками (не дают должной защиты, не соответствуют требованиям) и 1 — зимней жидкостью для омывания стекол (товар содержал большое количество метанола — более 28% по весу).
Эстония ведет и свой отдельный регистр, и в 2022 году вредных товаров там уже прибавилось.
”Регистр опасных товаров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора содержит информацию о товарах, которые были объявлены как опасные через систему быстрого оповещения ЕС RAPEX и в отношении которых были приняты различные меры, — поясняет начальник отдела безопасности продукции департамента Яна Балютис-Кютт. — В регистре содержатся товары, которые объявлены небезопасными с этого года и существование которых на эстонском рынке было установлено или в отношении которых есть подозрения, что они попали к эстонским потребителям”.
Как только товар официально объявляется небезопасным, по словам представителя Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, он обычно отзывается от конечных пользователей, но это не единственная мера.
”В зависимости от рисков, связанных с товаром, могут быть использованы и другие меры. Например, товары могут быть просто изъяты с рынка, что не означает отзыва от конечных пользователей. Кроме того, в качестве меры может применяться ремонт/исправление товара и т. д., — перечисляет Балютис-Кютт. — В рамках своих процедур департамент определяет цепочку поставок и стремится получить всю касающуюся ее информацию. Но это не гарантирует, что все опасные товары будут изъяты. Если продукт отзывается у конечного пользователя, предприятие обязано организовать отзыв таких товаров и соответствующим образом проинформировать об этом потребителей. Конечно, нет гарантии, что все товары, определенные как опасные, будут возвращены на предприятие конечными пользователями”.
Что же попало в Регистр опасных товаров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора и почему?
Детская игрушка JOHNTOY
В чем опасность: У игрушки можно легко отделить мелкие детали (глаза). Маленький ребенок может положить их в рот и подавиться. Продукт не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушек и европейскому стандарту EN 71–1.
Ручной блендер Blender HB1440
В чем опасность: Двигатель погружного блендера легко перегревается. Из-за этого изделие может расплавиться, что сделает доступными детали, находящиеся под напряжением, и пользователь может получить удар электрическим током. Продукт не соответствует требованиям Директивы по низковольтному оборудованию и европейскому стандарту EN 60335.
Смарт-часы Fitbit Ionic Smartwatch
В чем опасность: Аккумулятор может перегреться, что может привести к ожогам пользователя. Продукт не соответствует требованиям Директивы по радиооборудованию и европейскому стандарту EN 60950–1.
Шлем для велосипедистов, скейтбордистов или роликовых конькобежцев METEOR
В чем опасность: Амортизирующая способность шлема недостаточна. Ребенок может получить травмы в случае удара. Изделие не соответствует ни Положению о средствах индивидуальной защиты, ни европейскому стандарту EN 1078.
Краска для игрушечных фигурок Army painter
В чем опасность: Продукт содержит бензизотиазолинон (измеренное значение 0,032% по весу). Бензизотиазолинон является кожным сенсибилизатором и может вызывать аллергические реакции или контактный дерматит. Продукт не имеет требуемой по закону маркировки. Таким образом, пользователь не имеет необходимой информации об опасности, которую представляет продукт с точки зрения сенсибилизации кожи. Продукт не соответствует Положению о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).
Пластиковая игрушка-погремушка TULLO
В чем опасность: Некоторые части игрушки выступают. Если ребенок, который слишком мал, чтобы сидеть без посторонней помощи, положит игрушку в рот, выступающие части могут заблокировать дыхательные пути, вызвав удушье. Продукт не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушек и европейскому стандарту EN-71–1.
Лыжные ботинки для туризма Fischer TRAVERS CARBON PRO с карбоновой манжетой, поставляются с октября 2021 г. Часть серии ТРАВЕРС, размеры 24,5–28,5.
В чем опасность: Карбоновая манжета может треснуть или сломаться, если края манжеты согнуты слишком сильно. Дальнейшее повреждение может произойти во время непрерывного использования, что может вызвать полную поломку манжеты, а это может привести к падению и/или травме пользователя. Продукт не соответствует требованиям Общей директивы по безопасности продукции.
Шлем для велосипедистов, скейтбордистов и роликовых конькобежцев EN 1078. Серый пластиковый корпус поверх шлема из пенополистирола, размеры 54–58 см.
В чем опасность: Шлем может легко сломаться при ударе, тем самым недостаточно защищая пользователя от травм головы. Кроме того, заднее крепление ремня легко рвется, поэтому шлем может соскользнуть; отсутствие фиксации шлема может снизить его эффективность в случае удара, что приведет к травмам головы. Продукт не соответствует Регламенту по средствам индивидуальной защиты (СИЗ) и европейскому стандарту EN 1078.
Защита головы для детей 8–20 мес. Бежевого или синего цвета с черным подбородочным ремешком. Товар продается онлайн.
В чем опасность: Ударопоглощающая способность шлема недостаточна. В случае удара ребенок может получить травму головы. Продукт не соответствует Постановлению о средствах индивидуальной защиты (СИЗ).
Пылесосы Electrolux Pure F9 и AEG FX9
В чем опасность: Она связана с проблемой компонента, используемого в изделии, которая в некоторых случаях может привести к перегреву и возгоранию пылесоса. Перегрев считается серьезной опасностью, которая может привести к распространению огня на соседние легковоспламеняющиеся материалы.
Владельцев этих моделей просят связаться с местной сервисной организацией Electrolux для получения инструкций по возврату продукта и информации о доступных решениях для потребителей (например, замена продукта).
Игрушка-маракас Halilit Maracito
В чем опасность: Некоторые части изделия выступают. Если ребенок возьмет игрушку в рот и упадет лицом вниз, выступающие части могут заблокировать дыхательные пути, вызывая удушье и травмы в области глотки или трахеи. Продукт не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушек и соответствующего европейского стандарта EN 71–1.
Игрушка-самолет YA JIA FENG TOYS AVIATION CITY SERVICE
В чем опасность: Концентрации свинца (измеренное значение до 2,47% по массе) в припоях мелких деталей игрушек превышают предельно допустимые значения. Свинец представляет опасность для окружающей среды. Изделие не соответствует требованиям Директивы об ограничении использования некоторых видов потребления в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS 2).
Арка поставляется с пятью игрушками Sebra Activity center, Baby Gym
В чем опасность: Игрушка может легко разломаться на мелкие детали. Маленький ребенок может положить их в рот и подавиться. Продукт не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушек и европейского стандарта EN 71.
Набор игрушечных музыкальных инструментов Baby musical instruments
В чем опасность: Погремушки легко ломаются, в результате чего остаются мелкие детали, а ручки у них слишком длинные. Маленький ребенок может положить их в рот и подавиться. Барабан может легко сломаться, образуя острые края, которые могут стать причиной порезов. Более того, предупреждение о безопасном использовании игрушки отсутствует. Неправильное использование игрушки может привести к повреждению слуха. Продукт не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушек и европейского стандарта EN 71–1.
Деревянный фотоаппарат Little Dutch (Tiamo)
В чем опасность: Небольшая деревянная деталь может отделиться. Маленький ребенок может положить ее в рот и подавиться. Кроме того, на ремне для переноски нет системы быстрого открывания, что может привести к удушению. Продукт не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушек и соответствующего европейского стандарта EN 71–1.
Пластиковая развивающая игрушка собака Early Steps
В чем опасность: Уровень звука, производимого игрушкой, слишком высок (измеренное значение: 88,8 дБ), что может привести к постоянной или частичной потере слуха. Продукт не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушек и соответствующего европейского стандарта EN 71–1.
Стул с мягким сиденьем VIG
В чем опасность: Передние ножки кресла недостаточно прочные и легко деформируются. Сидящий человек может упасть и получить травму. Продукт не соответствует требованиям Общей директивы по безопасности продукции и стандарта EN 12520.
Пластиковая книжка для ванны kidsme
В чем опасность: Пена в продукте содержит избыточное количество трис (2-хлор-1-метилэтил) фосфата (TCPP), измеренное значение до: 63,4 мг/кг. TCPP может быть вредным для детей из-за его канцерогенных свойств и острой токсичности. Изделие не соответствует требованиям Директивы по безопасности игрушек.